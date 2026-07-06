Cuando jugaría España los cuartos de final del Mundial: fechas y horarios del cuadro completo

España ya conoce su camino hacia el título en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente afronta unos octavos de final ante Portugal que pueden marcar el devenir del campeonato. En su lado del cuadro aparecen varias de las grandes favoritas, con la posibilidad de un duelo con Francia, la máxima favorita.

En caso de superar los octavos de final, España ya sabe cuál sería su siguiente rival y el calendario que le separa de una hipotética final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El calendario de España hasta la final

Cuartos de final: viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en Los Ángeles.

viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en Los Ángeles. Semifinales: martes 14 de julio a las 21:00 horas, en Dallas.

martes 14 de julio a las 21:00 horas, en Dallas. Final: domingo 19 de julio a las 21:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los posibles rivales de España

Si logra el pase a los cuartos de final, la selección española se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, partido que también se disputa el 6 de julio.

Si continúa su camino hacia el título, España tendría en unas hipotéticas semifinales a rivales del otro sector de su lado del cuadro, donde aparecen Francia y Marruecos.

Un recorrido plagado de favoritos

En el lado opuesto del cuadro aparecen otras grandes candidatas al título, como Inglaterra que se medirá a Noruega en cuartos; y todavía en octavos a Argentina que se mide a Egipto o Suiza que se enfrenta a Colombia. España únicamente se cruzaría con alguna de ellas en una hipotética final en Nueva Jersey.

El Mundial 2026 estrena un nuevo formato con 48 selecciones, lo que obliga a disputar una ronda adicional de eliminación directa antes de los octavos. De este modo, el futuro campeón deberá superar cinco eliminatorias consecutivas tras la fase de grupos para levantar el trofeo.