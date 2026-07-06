Alineación de España hoy contra Portugal: estos son los elegidos por Luis de la Fuente

Cuatro partidos. Tan solo restan cuatro partidos para que la selección española se proclame campeona del mundo. Sin embargo, el camino hasta la final aún está lejos. El combinado de Luis de la Fuente deberá superar a Portugal en octavos de final antes de mirar más allá.

Será uno de los encuentros de este Mundial 2026, con sed de revancha de por medio. Y es que España y Portugal se vieron las caras en la final de la UEFA Nations League, y fue el combinado luso el que se llevó la victoria en penaltis. Tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, ambos equipos se marcharon a penaltis, donde la suerte cayó del lado de los de Roberto Martínez.

Por eso, la selección española está ante una oportunidad perfecta para redimirse de aquello. Tras completar una correcta fase de grupos, España subió el nivel en dieciseisavos y venció 3-0 a Austria en un partido que sirvió para elevar la esperanza de los aficionados. Ahora, España se enfrentará a una de las pruebas más difíciles de esta Copa del Mundo, pero con la ilusión de seguir acercándose al trofeo.

El once de España ante Portugal

En una de las pruebas más complejas para la selección española, Luis de la Fuente apuesta por un once con apenas cambios respecto al partido ante Austria. El técnico español sale con Unai Simón, Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Once de España ante Portugal | Onda Cero

Pedro Porro se gana el puesto

El tanto ante Austria es una prueba más de que Pedro Porro ha caído de pie en esta selección. Sin embargo, la gran variedad de recursos que ofrece el lateral derecho permite que Luis de la Fuente se decante por el futbolista extremeño de partida ante Portugal.

Su profundidad, su buen pie para los centros y su llegada a zonas peligrosas hacen de Pedro Porro una amenaza más en términos ofensivos. Por ello, Luis de la Fuente repite con Porro para medirse ante la que será la mayor prueba de España en este Mundial 2026.

Olmo gana enteros

Otro de los jugadores que han reivindicado su titularidad es Dani Olmo. El mediocentro español ha brillado en sus actuaciones en este Mundial, y se ha ganado el puesto fijo en el once de Luis de la Fuente. Fino en sus acciones individuales y conectado en todo momento con el juego del equipo, Olmo ha logrado aparecer en los mejores momentos de la selección en este torneo.

Por ello, el seleccionador vuelve a colocarle como titular en el partido más complejo hasta la fecha. Portugal exigirá un nivel de competitividad mayor, y Olmo presenta las condiciones necesarias para superar el desafío.

Oyarzabal, la gran referencia de España

Uno de los grandes nombres propios de España en este Mundial 2026 es Mikel Oyarzabal. El ariete de la Real Sociedad se ha ganado con creces la titularidad en la selección española de Luis de la Fuente y lo está demostrando en el torneo.

Son cuatro goles en los cuatro partidos disputados, dejando además buenas actuaciones. Por ello, Oyarzabal es la gran esperanza de la selección para el día de hoy. Pichichi del equipo y con hambre de más, el delantero llega a la cita con ganas de seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo.