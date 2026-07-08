Cuándo termina la ola de calor: la AEMET anuncia el día en el que bajarán las temperaturas

España está sufriendo la segunda ola de calor del verano en lo que va de 2026. Desde el pasado domingo, prácticamente todo el territorio peninsular y las islas están experimentando unas temperaturas que superan ampliamente los 40 grados. De hecho, este pasado lunes 6 de julio ha sido el más cálido desde 1950, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Si bien, la previsión que ha hecho el organismo estatal para los próximos días señala que la ola de calor terminará a finales de semana, entre el jueves y el viernes, gracias a la llegada de una vaguada atlántica. En principio, el jueves empezará a notarse la bajada de temperaturas, pero no en todo el territorio, porque en la zona centro y sur, los termómetros seguirán marcando más de 40 grados.

En concreto, en Baleares, interior de la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro es probable que siga habiendo 42 grados o más. A partir del viernes se espera que las temperaturas bajen y pueda darse "por concluida la ola de calor", según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

Si bien, no hay que levantar los ánimos en exceso, porque que termine la ola de calor no significa que vaya a hacer frío. Se espera que en los próximos días se superen los 36 grados en la mayor parte del territorio y que en algunas zonas puedan rozarse los 40, aunque los modelos pueden variar.

Junio, el segundo mes más cálido desde 1960

El calor ha sido el protagonista del mes de junio. Tanto que, según ha informado la AEMET, ha sido el segundo mes más cálido y el tercero más seco de la serie histórica peninsular que empezó en 1961, solo por detrás de junio de 2025. Los datos de la AEMET muestran que la temperatura media de España fue de 23,3 grados -tres más que en el período entre 1991 y 2020-.

Para más inri, de los 15 días más cálidos registrados desde el siglo pasado, trece lo han sido durante el siglo XXI, lo que indica la tendencia al alza de las temperaturas y del calor extremo. Según el organismo oficial, durante la mayor parte de junio, los valores fueron, en muchas ocasiones, "por encima de lo normal", llegando a marcar "valores extremos", entre los días 21 y 25 de junio -la primera ola de calor-.

Además, hasta 15 de las 86 estaciones de la red principal alcanzaron la temperatura más alta de junio desde que guardan sus registros del siglo XX y 24 certificaron la mínima más alta en sus respectivas sedes. Destacan los 42,9 grados de Lérida y los 42,7 grados en Bilbao.

También ha sido el tercer mes más seco

Junio también se ha situado como el tercero más seco de la serie histórica y el segundo del siglo XXI. La precipitación media fue de 12,4 milímetros, o lo que es lo mismo, el 39% del valor habitual entre 1991 y 2020.