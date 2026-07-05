La Aemet mantiene este domingo el aviso por ola de calor con máximas de hasta 42 grados en el suroeste peninsular

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación de estabilidad continuará a lo largo del día, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del territorio peninsular y en Baleares, aunque habrá presencia de nubes altas en zonas del interior, que podrían dejar chubascos aislados en áreas de montaña.

En Canarias, el cielo permanecerá con intervalos lluviosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en las orientales y en las vertientes sur predominará el ambiente poco nuboso.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio norte peninsular, especialmente en el alto Ebro y Navarra, donde el ascenso será más acusado.

Por el contrario, descenderán ligeramente en el este de la meseta sur y en la costa occidental de Galicia. En el resto del territorio apenas se esperan variaciones.

Las noches seguirán siendo especialmente calurosas. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del litoral mediterráneo, el suroeste peninsular y el valle del Ebro, favoreciendo noches tropicales. Además, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrían registrarse noches tórridas, con valores superiores a los 25 grados.

El calor también se intensificará en Canarias, donde las temperaturas aumentarán, sobre todo en medianías y zonas altas. En Gran Canaria se prevén máximas que superarán los 34 grados.

Respecto al viento, predominará la componente este en los litorales, con especial intensidad en el Estrecho, donde las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora.

En el Cantábrico y el mar de Alborán soplarán vientos moderados, mientras que en el resto del litoral mediterráneo y en Galicia predominarán las brisas flojas.

Mientras que en el interior peninsular, los vientos serán flojos y variables.