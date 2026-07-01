Junio bate récords con 1.028 muertes por calor en España: un 152% más que en 2025

Junio ha pasado a la historia debido a las altas temperaturas registradas. Y es que el calor ha provocado un total de 1.028 fallecidos, tal y como señala el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), lo que lo convierte en el mes con más fallecidos por altas temperaturas desde que existen registros.

Se trata de una cifra que supera la de 2017, cuando se registraron un millar de muertes. Sin embargo, el cambio es mayúsculo si se compara con el número registrado en 2025. En total, el mes de junio de 2026 ha incrementado los fallecidos en un 152% respecto al año pasado, un dato preocupante que señala a la ola de calor sufrida a finales de mes.

Y es que según estiman las estadísticas, hasta 663 personas perdieron la vida durante la semana de la ola de calor. Esta estimación provisional realizada por el Instituto de Salud Carlos III no equivale a un recuento directo de muertes certificadas por calor, sino a un cálculo estadístico ya que el MoMo compara la mortalidad observada en España con la esperada para cada periodo y la relaciona con los episodios de temperaturas peligrosas.

El segundo junio más cálido desde 1961

La ola de calor ha causado estragos a finales del mes de junio. Las temperaturas extremas llegaron entre el día 21 y el 24 del pasado mes, dejando máximas de 40 ºC. De esta forma, el mes de junio de 2026 ha sido el segundo más cálido en España desde 1961, con una temperatura media de 3,2 ºC por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.

En este sentido, las comunidades más afectadas son Cataluña, que ha registrado el mayor número de defunciones (218), seguida de cerca por el País Vasco, con 147. Bilbao batió su récord de temperatura mínima más alta para junio con 21,2 ºC el pasado sábado, lo que justifica que sea una de las comunidades más afectadas por el calor.

A ellas se suman Castilla y León (96), Comunidad de Madrid (92), Galicia (88), Andalucía (72), Comunidad Valenciana (62), Navarra (53), Asturias (51), Cantabria (49), Aragón (45), Castilla-La Mancha (31), La Rioja (13), Extremadura (7) y Murcia (3).

Otra ola de calor a la vista

Tras sufrir el calor extremo durante los últimos días de junio, parece que una nueva ola de calor se va a instalar en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que durante este primer fin de semana de julio se esperan "temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares".

Además, el episodio podría convertirse en una nueva ola de calor a partir del domingo, según apunta el organismo. Y es que se alcanzaran los 38-40 grados en zonas bajas de la península, mientras que en el Guadiana y el Guadalquivir la cifra ascendería hasta los 44 grados.