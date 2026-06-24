Cuándo termina la ola de calor en Europa: la Organización Meteorológica Mundial pone fecha

El calor ha causado temperaturas récord en buena parte de Europa durante estos días. Reino Unido, Francia y Países Bajos han sido de los más afectados, en los que el calor ha alterado la vida de millones de ciudadanos, con cortes de electricidad, cancelación de transportes y adaptación de horarios laborales y escolares.

En España, por ejemplo, durante el lunes y el martes se registraron los días más cálidos de junio desde al menos 1950, con una anomalía de +7,1 ºC. Así lo ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, quien advierte de que es "prácticamente seguro" que el cambio climático ha potenciado el efecto invernadero en la atmósfera, por lo que las olas de calor y los episodios muy cálidos cada vez son más frecuentes y se producen de forma más temprana y, al revés, con los episodios fríos.

Hasta cuándo durará el calor

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) asegura que la ola de calor "se extenderá por gran parte de Europa occidental, central y meridional en las próximas dos semanas". Según las previsiones actuales, el organismo indica que lo más probable es que el foco de calor se desplace hacia la región de los Balcanes.

Los países más afectados por las altas temperaturas son Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, sur del Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Italia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Grecia, Bulgaria y Rumanía.

Según un informe emitido por el Centro Regional de Monitoreo Climático de la OMM, las temperaturas oscilarán entre tres y diez grados por encima del promedio semanal habitual para esta época del año. Dicho de otra forma, se esperan máximas de más de 35 ºC y mínimas por encima de los 20 ºC, propiciando así el fenómeno conocido como noches tropicales. Todo ello hace que aumente el "riesgo de estrés térmico e incendios forestales, así como de fuertes tormentas eléctricas con granizo".

Reino Unido registra el mes de junio más caluroso

Volviendo al caso particular de Reino Unido, el país ha registrado este miércoles su récord histórico de temperatura durante un mes de junio, de 35,8°C, batiendo otro máximo alcanzado hace 50 años. "Provisionalmente, hoy es el día de junio más cálido registrado en el Reino Unido, con 35,8°C marcados en Wiggonholt, West Sussex (sur de Inglaterra)", señala la oficina meteorológica británica Met Office en X (antes Twitter).

El termómetro se situó así en niveles no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta ahora, el récord de temperatura en el Reino Unido en un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

El calor obliga a modificar los horarios del Louvre

Francia tampoco se queda atrás. El país ha experimentado este miércoles el día más caluroso jamás registrado, superando el récord alcanzado este martes, según el instituto meteorológico Météo-France.

El indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, de acuerdo con los datos establecidos este miércoles a las 17:00 horas, frente al anterior récord histórico marcado la víspera con una media nacional de 29,9 °C, que ya superaba los anteriores máximos de las canículas de 2019 y 2003.

Esto ha provocado que el Museo del Louvre se haya visto obligado a modificar sus horarios: cerrará a las 16:00 (14:00 GMT) todos los días desde este miércoles hasta el sábado 27 de junio debido al calor, y la última entrada será a las 14:00 horas.

Dicho ajuste se ha hecho, según la entidad, para mantener a los visitantes y al personal seguros y cómodos, ya que algunas partes del edificio son vulnerables a la acumulación de calor en el interior, especialmente al final del día, cuando hay un gran volumen de visitantes.