España se prepara para un nuevo episodio de altas temperaturas y calor intenso: se alcanzarán los 42 grados

El mes de julio ha comenzado con una subida generalizada de las temperaturas que irá a más con el paso de los días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias están preparando el terreno para lo que podría ser una nueva ola de calor a partir de este fin de semana, un episodio extremo que se prolongaría, al menos, hasta mediados de la próxima.

El ascenso térmico ya se hace notar en la mitad sur peninsular. Ciudades como Toledo, Cáceres o Sevilla romperán la barrera de los 40ºC, mientras que en Badajoz se prevé que el termómetro escale hasta los 42ºC.

La excepción a este ambiente asfixiante se vivirá en el norte del país, donde un descenso térmico temporal dejará máximas muy parejas, de entre 23ºC y 25ºC, en Santander, Bilbao o Pamplona, acompañado de viento de cierzo y lluvias débiles en el Cantábrico. Por otro lado, los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se mantendrán abonados a los 40ºC Y 42

Por otro lado, los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se mantendrán abonados a los 40ºC y 42ºC de forma continuada.

A partir del viernes, sin embargo, el norte se sumará a la escalada térmica general, superando ya los 34ºC en la Meseta Norte y el sur de Galicia.

El domingo será el día de más calor

El plato fuerte del episodio llegará el domingo 5 de julio. La Aemet destaca que el tercio norte vivirá un repunte térmico "notable". Lo más insólito se registrará en Galicia, donde el calor será generalizado y de una intensidad muy poco habitual para la comunidad autónoma: Ourense alcanzará los 40ºC y amplias zonas gallegas superarán los 35ºC.

"España está a las puertas de un nuevo episodio cálido, y no se puede descartar que sea una nueva ola de calor", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha explicado que en los próximos días sobrevolarán por todo el territorio "masas de aire muy cálidas".

En Canarias, a partir del sábado es probable un ascenso térmico que continuará durante los días siguientes, con calor también intenso en el archipiélago; Podrán superarse los 38 grados en las islas orientales -Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria- y los 36 grados en las occidentales.

Además, se esperan noches muy cálidas, con mínimas que podrían no bajar de 30 grados en medianías del sur de Gran Canaria.

Con los termómetros listos para romper barreras en casi todo el país, las próximas jornadas pondrán a prueba la resistencia térmica de la península y los archipiélagos.

Un inicio de julio de auténtico rigor veraniego que, según la Aemet, ha llegado para quedarse.