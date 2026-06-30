El golpe de calor puede llegar en minutos: así lo explica una enfermera comunitaria

El termómetro vuelve a marcar cifras extremas en la Región y, con él, regresa uno de los riesgos sanitarios más graves, y menos reconocidos a tiempo del verano: el golpe de calor. La enfermera comunitaria Esther Melgar Jiménez ha repasado en el espacio «Tiempo de enfermeras», del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, los síntomas, los primeros auxilios y los principales errores que se cometen ante esta emergencia.

Diferenciar el malestar del golpe de calor

Según explica Melgar, el primer paso es saber distinguir un simple mareo o una indisposición por el calor de un auténtico golpe de calor. La definición clínica es clara temperatura corporal por encima de los 40 grados acompañada de una alteración del estado neurológico. La piel se vuelve muy caliente, el pulso se acelera y la respiración se agita.

Antes de llegar a ese cuadro agudo aparecen señales de alarma que no conviene ignorar:

Mareo o sensación de desmayo

Dolor de cabeza intenso

Debilidad y náuseas

Sed intensa o calambres musculares

Si el cuadro avanza sin solución, llegan los síntomas propios del golpe de calor: confusión, desorientación, lenguaje incoherente, pérdida de conciencia e incluso convulsiones.

Qué hacer mientras llega la ayuda

«Es una urgencia vital», resume la enfermera, que recomienda llamar de inmediato al 112 ante cualquier sospecha. Mientras llega la asistencia sanitaria, los primeros auxilios pasan por:

Trasladar a la persona a la sombra o a un lugar fresco

Retirarle el exceso de ropa

Enfriar la piel con agua y paños húmedos

Abanicar o utilizar un ventilador para favorecer la evaporación

Ofrecer agua solo si la persona está consciente; en caso de duda, no dársela, por riesgo de broncoaspiración

Los errores más frecuentes

Melgar señala la confianza excesiva como el principal fallo: pensar que con la sombra y un poco de agua «ya se le pasará» y restar importancia a los síntomas. A ese error se suman otras creencias equivocadas: que el golpe de calor solo ocurre al sol, también se produce en habitaciones cerradas y sin ventilación, o que afecta exclusivamente a personas mayores, cuando puede darse a cualquier edad, incluido el llamado «golpe de calor por ejercicio» en personas jóvenes que practican deporte en las horas centrales del día.

Cada verano se registran casos graves, e incluso mortales, por falta de conciencia preventiva. La propia enfermera advierte de que, en Murcia, el aire caliente en las horas de mayor calor llega a sentirse «como abrir un horno».

Recomendaciones para el verano

Beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed

Evitar la calle entre las 12:00 y las 18:00 horas

Vestir ropa ligera, de colores claros, en lino o algodón

Optar por duchas de agua templada, nunca muy fría ni muy caliente

Comer ligero, con fruta y verdura

No dejar nunca a niños ni animales solos en el coche, ni siquiera unos minutos

El espacio «Tiempo de Enfermeras», fruto de la colaboración entre Onda Cero y el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, continúa así su labor de divulgación sanitaria con consejos prácticos para una población especialmente expuesta al calor extremo durante los meses estivales.