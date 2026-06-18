Llega la primera ola de calor del verano: más de 40 grados y "noches tórridas" en estas zonas

Este fin de semana, que coincide con la entrada del verano, es "probable" que también sea el de la primera ola de calor, tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "En los próximos días, el calor va a ser el protagonista del tiempo en la mayor parte del país", ha explicado el portavoz Rubén del Campo.

Este aumento de las temperaturas se va a notar, sobre todo, a partir del sábado, con un calor "muy intenso" de manera generalizada en todo el país. Se espera que las temperaturas sean entre cinco y 10 grados superiores "a las normales para esta época del año, tanto de día como de noche".

Así las cosas, se superarán los 35 grados de manera generalizada y no se bajará de 20 e, incluso, en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur los termómetros marcarán más de 40 grados.

Temperaturas en las capitales

Según la predicción de la AEMET, las capitales que más van a notar la ola de calor son: Córdoba, donde el fín de semana llegarán a los 41 grados y Bilbao, con 43 grados el domingo. En Ciudad Real y Toledo alcanzarán los 42 grados, mientras que en Badajoz, Jaén, Lleida y Zaragoza los termómetros marcarán 41 grados.

En el centro y noroeste peninsular también hará un calor acuciante, con 40 grados en Cáceres, Granada, Guadalajara, Logroño, Madrid, Pamplona y Valladolid.

El calor no va a dar un respiro por las noches, ya que se esperan noches tropicales en la mayor parte del país, con temperaturas superiores a los 20 grados. "Incluso en puntos del Mediterráneo y de la mitad sur habrá localidades en las que no se bajará de 25 grados", ha relatado Del Campo.

Hasta cuándo va a durar la ola de calor

Aunque va a haber algunas variaciones en las temperaturas, pequeñas en todo caso, la AEMET pronostica que la ola de calor dure "al menos, hasta mediados de la próxima semana". El lunes y el martes probablemente bajarán los termómetros, sobre todo en el extremo norte peninsular.

En el resto del país no habrá esta bajada notable, sino que "lo más probable es que continúe el calor intenso hasta al menos el jueves de la próxima semana, sin que haya grandes variaciones", ha resumido el portavoz de la AEMET.