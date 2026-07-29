PREVISIÓN DEL TIEMPO

Hasta cuándo dura la ola de calor: la AEMET lanza una advertencia a estas zonas con temperaturas extremas de hasta 42 grados

Nuestro país afronta la cuarta ola de calor del verano, que se prolongará varios días y que traerá valores de hasta 42 grados en determinados puntos.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

Una mujer se cubre con un paraguas para mitigar el calor, en el centro de Murcia.
Una mujer se cubre con un paraguas para mitigar el calor, en el centro de Murcia. | EFE/ Marcial Guillen

Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona.

El inicio de esta ola de calor estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, pues solo se esperan nubes bajas en litorales de Andalucía y Mallorca por la mañana; y en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde además son probables las brumas, con tendencia a remitir durante el día. Se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y Pirineos, donde podrían darse chubascos localmente fuertes en la zona de Girona.

Hasta cuándo dura la nueva ola de calor: se prevén noches tropicales

El calor extremo se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto. Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y a los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra; mientras que en Galicia y el Cantábrico bajarán de forma notable.

Las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; y solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur.

Podrá darse calima en el sur de la Península y el viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto; mientras soplará levante moderado en el Estrecho.

En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur; calima en su extremo oriental y viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Zonas con avisos por temperaturas de hasta 42 grados

En Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada y Jaén y en aviso amarillo, Sevilla; en Aragón, aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, aviso naranja en Burgos, Soria y Valladolid y amarillo en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora; en Castilla-La Mancha, aviso naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo en Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja estará Gerona y Lérida y amarillo Barcelona y Tarragona.

Las altas temperaturas pondrán también, en Extremadura, en aviso amarillo a Cáceres y Badajoz; en Galicia en aviso amarillo a Lugo y Orense; en el País Vasco en aviso naranja Álava y Guipúzcoa y amarillo Vizcaya; y la Comunidad Valenciana, estará en aviso amarillo Valencia. También estarán en riesgo importante por calor Madrid, Navarra y La Rioja y en riesgo Cantabria.

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