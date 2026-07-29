Hasta cuándo dura la ola de calor: la AEMET lanza una advertencia a estas zonas con temperaturas extremas de hasta 42 grados

Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona.

El inicio de esta ola de calor estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, pues solo se esperan nubes bajas en litorales de Andalucía y Mallorca por la mañana; y en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde además son probables las brumas, con tendencia a remitir durante el día. Se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y Pirineos, donde podrían darse chubascos localmente fuertes en la zona de Girona.

Hasta cuándo dura la nueva ola de calor: se prevén noches tropicales

El calor extremo se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto. Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y a los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra; mientras que en Galicia y el Cantábrico bajarán de forma notable.

Las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; y solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur.

Podrá darse calima en el sur de la Península y el viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto; mientras soplará levante moderado en el Estrecho.

En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur; calima en su extremo oriental y viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Zonas con avisos por temperaturas de hasta 42 grados

En Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada y Jaén y en aviso amarillo, Sevilla; en Aragón, aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, aviso naranja en Burgos, Soria y Valladolid y amarillo en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora; en Castilla-La Mancha, aviso naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo en Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja estará Gerona y Lérida y amarillo Barcelona y Tarragona.

Las altas temperaturas pondrán también, en Extremadura, en aviso amarillo a Cáceres y Badajoz; en Galicia en aviso amarillo a Lugo y Orense; en el País Vasco en aviso naranja Álava y Guipúzcoa y amarillo Vizcaya; y la Comunidad Valenciana, estará en aviso amarillo Valencia. También estarán en riesgo importante por calor Madrid, Navarra y La Rioja y en riesgo Cantabria.