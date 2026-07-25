La esperanza para frenar los incendios: la Aemet prevé una bajada de temperaturas y lluvias en las zonas afectadas

España espera con ansias un cambio radical en el tiempo. Después de una semana donde las altas temperaturas han sido protagonistas en todo el país, los termómetros parece que van a dar un respiro de manera generalizada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que la ola de calor llegará a su fin este viernes gracias a la entrada de una masa de aire fresco por el noroeste de la península, que hará que las máximas bajen de forma clara en casi todo el país. El tiempo dará un giro significativo este fin de semana con la llegada de una Dana que dejará lluvias y tormentas.

Se trata de un cambio que ayudará a sofocar los incendios en todo el país, ya que se esperan lluvias localmente intensas, tormentas acompañadas de aparato eléctrico e, incluso, fuertes rachas de viento en muchas de las comunidades afectadas. La evolución de esta Dana marcará el tiempo durante el fin de semana y podría favorecer un ambiente mucho más fresco, con descensos térmicos que en algunas zonas serán acusados respecto a los días anteriores.

Aunque las lluvias no llegarán de forma uniforme a todo el territorio, los modelos meteorológicos apuntan a un episodio que podría contribuir a reducir temporalmente el riesgo de incendios y poner fin, al menos de forma parcial, al intenso episodio de calor.

Bajada de temperaturas en todo el país

Las temperaturas máximas bajarán entre 6 y 10 ºC en el noreste de Castilla y León, sur del País Vasco, Navarra, Aragón, este de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Se esperan 24-25 ºC de máxima en Burgos o Vitoria, 26-27 ºC en Pamplona, 29-30 ºC en Madrid, Cáceres o Ciudad Real y 31-32 ºC en Granada o Zaragoza.

El acercamiento de aire más frío en altura provocará un aumento de la nubosidad y favorecerá el desarrollo de chubascos tormentosos que irán ganando protagonismo durante el fin de semana. Las máximas bajarán de forma notable en amplias zonas del país, especialmente en el Levante y el extremo noroeste.

También las mínimas tenderán a descender en gran parte de la Península, lo que permitirá descansar mejor durante la noche en muchas localidades donde el calor había sido persistente. Este cambio de tiempo también ayudará a limpiar la atmósfera y favorecerá la desaparición progresiva de la calima presente en buena parte del territorio durante los últimos días.

Marlaska apunta a una mejora de las condiciones en las zonas afectadas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las previsiones meteorológicas con vientos "ligeramente" más flojos para esta madrugada abren "una ventana importante" para atacar por tierra los fuegos activos en la Comunidad de Madrid y Ávila.

"En estos momentos no podemos ser muy optimistas, pero somos realistas", ha sostenido Marlaska desde el puesto de mando habilitado en Navaluenga (Ávila) tras declararse la emergencia nacional por los incendios declarados en ambas provincias.

El ministro ha avanzado que las previsiones de hoy, con menos viento, humedad y temperaturas más bajas, son "ligeramente" más favorables para atacar los focos activos que han obligado ya a evacuar o confinar a más de 45.000 personas.

Inestabilidad en el norte

Tal y como ha explicado la Aemet en X, en Galicia, Asturias y Pirineos habrá chubascos acompañados de tormentas fuertes. Asimismo, se producirá una bajada notable de temperaturas en el centro y oeste peninsular. Ya el sábado, se producirán chubascos en el tercio norte, mientras que en el litoral cántabro oriental podrían acumularse cantidades importantes.

No será hasta el domingo cuando las precipitaciones cesarán gracias a la influencia de las altas presiones y el tiempo volverá a ser estable en toda la península y en las Islas Baleares.

Un respiro que durará poco

Aunque se espera un alivio térmico en los próximos días, la semana terminará superando los 35 grados nuevamente en las depresiones de la vertiente atlántica sur, puntos de Alborán y del Valle del Segura.

No obstante, los valores nocturnos descenderán en la mayor parte del país, excepto aumentos locales en el suroeste peninsular, registrando noches tropicales en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir.