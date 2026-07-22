La Aemet advierte que viene lo peor de la ola de calor: "Podrían superarse los 44 grados"

La tercera ola de calor del verano encara sus horas más críticas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que el jueves será la jornada más extrema de este episodio, con un nuevo y brusco ascenso de las temperaturas en el este peninsular y Baleares que podría dejar registros de hasta 44 grados en la Región de Murcia e incluso 45 grados en algunos puntos del sureste.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que la madrugada del jueves será especialmente sofocante, con temperaturas que en algunos lugares no bajarán de los 25 grados, lo que dará lugar a una nueva noche tropical e incluso tórrida en determinadas zonas del país.

Durante el día, el calor volverá a intensificarse. La Aemet pone el foco en la Comunidad Valenciana, donde los termómetros podrán superar los 42 grados, y en la Región de Murcia, donde "puntualmente podrían superarse los 44 grados". Según las previsiones del organismo, estas cifras justificarán plenamente la consideración de este episodio como una ola de calor.

Hasta 45 grados

La previsión meteorológica apunta a que el jueves será el día más extremo de esta tercera ola de calor. La Aemet espera un ascenso térmico adicional y brusco, especialmente concentrado en el este de la Península y Baleares, con máximas que podrían alcanzar los 45 grados en el sureste, mientras que en el resto de las zonas afectadas los valores serán similares a los registrados durante la jornada anterior.

Este calor extremo, además, complica las labores de extinción de los incendios forestales, ya que las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones atmosféricas favorecen la propagación del fuego.

El alivio llegará el fin de semana

A partir del viernes comenzará un cambio de tendencia, aunque será todavía una jornada muy calurosa. Las temperaturas empezarán a descender por el oeste peninsular, por lo que previsiblemente dejarán de cumplirse los criterios para considerar el episodio como una ola de calor.

La principal novedad llegará durante el fin de semana, cuando la Aemet prevé un descenso generalizado y transitorio de las temperaturas que pondrá fin a este episodio de calor extremo. No obstante, el alivio podría ser temporal, ya que los meteorólogos advierten de que, tras esta tregua, habrá que permanecer atentos a la posible llegada de una nueva ola de calor durante las próximas semanas.