Las temperaturas vuelven a dispararse por culpa de un "domo de calor": noches tropicales y hasta 44 grados en estas zonas

Lo bueno, dicen, dura poco, y este respiro en las temperaturas está a punto de llegar a su fin. Después de un descenso de los termómetros, que estos días han marcado valores cercanos a los 30 grados en la mayor parte de la Península, el calor vuelve a dispararse y se van a alcanzar "valores próximos o superiores a los 42-44 grados", según Meteored.

Los modelos meteorológicos señalan que va a haber un "cambio de patrón", que se notará especialmente el fin de semana, debido a la formación de un domo de calor, "un fenómeno en el que el aire cálido queda atrapado bajo una extensa área de presiones, comprimiéndose y recalentándose aún más".

Diez grados más de lo normal y noches tropicales

Esta situación va a provocar severas anomalías térmicas, con hasta 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año. La zona más afectada será el interior peninsular, con esos valores iguales o superiores a los 44 grados, pero el norte no se va a librar. Según la misma plataforma, allí van a rebasarse "ampliamente" los 35 grados.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, no van a dar un respiro. Se esperan noches tropicales, con valores iguales o superiores a 25 grados en la mayor parte del país, con especial incidencia en Castilla-La Mancha, el valle del Guadalquivir y Extremadura. En Córdoba, Badajoz, Sevilla o Toledo se espera que las mínimas lleguen a los 27 grados.

Aemet y Eltiempo.es coinciden en los pronósticos

El portal Eltiempo.es también ha avisado acerca de esta situación de cara al fin de semana y la próxima semana y ha avisado de que, a partir del jueves, se espera que las temperaturas aumenten "de forma más o menos generalizada". No descartan que vuelvan a superarse los 40 grados en Extremadura, gran parte del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, depresión del Ebro a su paso por Aragón y Cataluña.

En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), también ha indicado que es "probable" que haya un ascenso térmico generalizado en todo el país, visible tanto en las temperaturas diurnas como en las nocturnas. El portavoz, Rubén del Campo, ha hablado todavía de "incertidumbre" de cara al final de la semana, pero que "probablemente" a partir del viernes comience un nuevo ascenso térmico.

Con la información actualmente disponible, el portavoz de AEMET ha señalado que se superarían los 36ºC de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares y que se llegaría a los 40 a 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con mínimas de 22 a 24ºC en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

"Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya también podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor porque todavía es pronto para precisarlo", ha especificado.