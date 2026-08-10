Eduardo Saldaña advierte en Onda Cero sobre la falta de preparación de Europa ante la sequía: "No sé si tenemos tiempo suficiente"

Las imágenes hablan por sí solas. La sequía y las altas temperaturas están afectando negativamente a Europa y a sus países: Francia, Alemania, Reino Unido, España, etc. En Londres, algunos parques, como el Hyde Park, presentan un color amarillo preocupante, mientras que el Danubio ya se encuentra en mínimos históricos.

"Llevamos muchos años viendo cómo se advierte sobre esto y no se han construido infraestructuras adecuadas para, por ejemplo, mitigar la sequía en el cauce de los ríos", advierte en JELO en verano el analista y colaborador de Onda Cero Eduardo Saldaña.

Según apunta, esta situación que afronta el continente no debe analizarse únicamente desde una perspectiva medioambiental, sino también geopolítica y económica debido a sus consecuencias: "Aquí ya estamos hablando de una geopolítica del cambio climático en Europa". Y es que el continente europeo necesita de los grandes ríos navegables, especialmente para los países al norte de los Pirineos. "Son fundamentales para la economía, para la energía".

La sequía transforma Hyde Park (Londres) en un desierto | Getty

Por ello, advierte de que las sequías en el Danubio y el Rin "golpean directamente a la línea de flotación de la economía de países como Alemania, Hungría, República Checa". Según explica, "muchísimos recursos y bienes transitan por estos ríos y ahora mismo no se está pudiendo transitar por ellos por la sequía tan bestia que tenemos".

La situación obliga, según Saldaña, a plantearse cómo afrontar un escenario climático que puede repetirse con mayor frecuencia. "Tenemos que prepararnos para un clima cada vez más adverso". Sin embargo, el experto plantea dudas sobre la capacidad de Europa para reaccionar a tiempo. "No sé si tenemos el tiempo suficiente en Europa para desarrollar las infraestructuras que necesitamos".

Por esta razón, considera necesaria "una mayor cohesión europea" y, sobre todo, tomar conciencia de que estos fenómenos no son episodios aislados. "Este tipo de períodos de sequía o los de incendio, desertificación o bajadas del nivel de los ríos va a continuar (...) y estamos viendo claramente que no hay una preparación".