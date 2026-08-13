España se despide del calor extremo: esta es la fecha del esperado alivio térmico

El calor extremo se ha apoderado de España en las últimas semanas. Los termómetros han registrado en muchas zonas de España temperaturas máximas por encima de los 40 grados, provocando que muchos ciudadanos hayan buscado refugio en otras zonas más frescas del país.

El verano de 2026 está dejando una sucesión de situaciones meteorológicas especialmente adversas, hasta el punto de que el calor se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la actualidad meteorológica. No obstante, parece que esta situación está cerca de terminarse, puesto que ya existe fecha del fin del calor.

En concreto, la península registrará una caída de las temperaturas próximamente gracias a la aparición de una nueva vaguada, que hará caer los termómetros entre ocho y diez grados.

El calor seguirá hasta el viernes

Antes de la caída de temperaturas, España seguirá sufriendo los estragos del calor. Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología, para este jueves se esperan temperaturas máximas sin cambios significativos, salvo algún aumento ligero en el nordeste y en Canarias y algún descenso también ligero en el Cantábrico.

De esta forma, la mayoría de la Península registrará cifras por encima de los 35 grados, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Además, se podrán rebasar los 40 en los valles fluviales del sudoeste y puntualmente en el Miño y zonas de la meseta sur. Por su parte, las noches tropicales seguirán presentes sin bajar de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas.

El alivio térmico llegará durante el fin de semana

Tras varios días donde el calor no ha dado tregua, Meteored ha señalado el momento en el que llegará la bajada de temperaturas. El calor comenzará a aliviarse desde este viernes, aunque no será hasta este sábado y domingo cuando se noten verdaderamente los descensos, tal y como reflejan desde la web oficial.

El viernes seguirá presente el calor ya que se seguirán superando los 35 grados en buena parte del interior peninsular y Baleares, alcanzándose los 40 en puntos del valle del Guadalquivir, el Ebro y el Guadiana. No obstante, desde este sábado se notará el cambio térmico, con descensos generalizados de entre ocho y diez grados.

Ya el domingo, también se producirán descensos salvo en el noroeste peninsular, hasta el punto que esta será la jornada más fresca de la semana. Tan solo en los valles del Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, además de Mallorca se superarán los 35 grados.

Además, la bajada de temperaturas irá acompañada de un incremento de la inestabilidad. Y es que durante el fin de semana habrá chubascos y tormentas en amplias zonas del norte, centro y este de la península y Baleares que podrán ser persistentes y fuertes.