La AEMET avisa de un cambio brusco en el tiempo: alerta por chubascos y tormentas en estas zonas

Para muchos una alegría, para otros no tanto: el calor remite este fin de semana con una bajada generalizada de las temperaturas. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una dana dejará este sábado chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el interior peninsular y Baleares, especialmente en zonas montañosas. En ocasiones, estas irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

Además, las temperaturas van a bajar, situándose en general en valores más próximos a la media de la época, aunque a partir del lunes volverán a estar al alza, pudiendo refrescar de nuevo a mediados de semana con chubascos y tormentas.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con viento alisio que soplará con rachas fuertes y temperaturas en descenso generalizado a partir de este sábado, aunque se mantendrán con valores moderadamente altos.

Inestabilidad durante este sábado

Este sábado será la jornada más inestable, con la dana golpeando con especial intensidad a las comunidades cantábricas, donde habrá precipitaciones desde primera hora, mientras que en el resto del territorio irán apareciendo nubes a lo largo del día.

Por su parte, las temperaturas bajarán notablemente al llegar aire más fresco procedente del Atlántico y, en buena parte del interior, las diurnas quedarán entre 30 y 32 grados en el caso de las máximas. Mientras, en el sur de Galicia, Extremadura, Andalucía y en el interior de las comunidades mediterráneas se superarán los 34.

De cara al domingo, el escenario será similar, aunque algo menos inestable. Las lluvias persistirán en el norte y se formarán tormentas en el resto del territorio, excepto en gran parte del suroeste peninsular.

Las lluvias serán menos frecuentes, pero igualmente podrán ser fuertes, con granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas volverán a subir, aumentando a valores en torno a los 34-36 grados en amplias zonas del centro y norte, mientras que en puntos del sur y oeste podrán alcanzar los 38 e incluso superarlo.

A partir del lunes

El comienzo de semana traerá un tiempo más estable y aumento de temperaturas, aunque a partir del miércoles podría incrementarse de nuevo la inestabilidad con un descenso térmico, chubascos y tormentas en el interior de la península que se podrán prolongar también el jueves. No obstante, la incertidumbre ante este pronóstico es alta.