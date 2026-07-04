La Aemet alerta de una nueva ola de calor con temperaturas "muy altas" y avisa de que lo peor está por llegar: "Será el día álgido"

La segunda ola de calor ya tiene fecha. Tras un breve respiro tras la primera que tuvo lugar en junio, España y Europa se preparan para un nuevo episodio de altas temperaturas que durará durante buena parte de la próxima semana.

Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la ola de calor estará en el país desde este domingo con temperaturas "muy altas y persistentes", especialmente en el sur, oeste, valles fluviales y depresiones del interior peninsular, donde se podrán alcanzar valores de entre 38 y 42 grados.

Este nuevo episodio es la consecuencia de una dorsal que llegará a España en los próximos días junto con una dana situada al oeste de la península. Todo ello unido a la elevada insolación, estabilidad y vientos flojos, favorecerá "la generación y extensión" de una masa muy seca y cálida a gran parte del territorio.

En este punto, el organismo destaca el "importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia" durante este fin de semana y en el interior del País Vasco durante los próximos lunes y martes, que, con una extensión temporal menor, será "muy significativo". Además, el nivel de "peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos", dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.

El calor protagoniza el fin de semana

De cara a la jornada de este sábado, se esperan nuevos ascensos en las temperaturas, que se extenderán por todo el territorio peninsular, siendo más importantes en el extremo norte y noroeste de Galicia. Se prevén valores de entre 38-40 grados en el cuadrante suroccidental y 35-37 grados en la meseta sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

El domingo, que es el día en el que comienza oficialmente la ola de calor, se repetirán los ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, más importantes en los litorales cantábricos, aunque se espera una pequeña tregua en las Rías Baixas, todavía con bastante incertidumbre.

Para ese día se prevén 38-40 grados en el valle del Miño, 37-39 grados en el interior de A Coruña, 39-41 grados en el cuadrante suroccidental, con 42 grados en los valles fluviales, 37-39 grados en la meseta sur, 38-40 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y 35-37 grados en Baleares.

Un lunes de calor extremo

El lunes será el "día álgido del episodio", con nuevos ascensos en el Cantábrico oriental, valle del Ebro y la Comunidad Valenciana, mientras que en el oeste de Galicia la entrada de flujo marino hará descender las temperaturas de manera notable.

Tras tres días consecutivos de importantes ascensos, las máximas alcanzarán los 37-39 grados en el Cantábrico oriental y en el interior de Galicia; 39-41 grados en el cuadrante suroccidental, con 42 grados en los valles fluviales; 37-39 grados en la Meseta Sur; 36-38 grados en Baleares y 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Aunque por el momento se desconoce cuándo finalizará la ola de calor, la Aemet intuye que el miércoles podría concluir este periodo, aunque todavía se podrían alcanzar los 38-40 grados en amplias zonas de España.