Llega el pico de la segunda ola de calor con temperaturas superiores a los 42 grados: estas son las zonas más afectadas

La segunda ola de calor del verano está llegando a su pico máximo y en algunos lugares los termómetros marcarán más de 42 grados. Es por ello, que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alargado el aviso de ola de calor hasta el miércole, sin descartar ampliarlo hasta el jueves.

Esta nueva ola de calor se debe a la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península y una dana al oeste que, sumadas a la elevada insolación, la estabilidad y el poco viento, forman el cóctel perfecto para que se cree una masa muy seca y muy cálida de altas temperaturas y persistentes.

Estas son las zonas más afectadas

Se espera que la ola de calor golpee con fuerza el Cantábrico oriental, con temperaturas de entre 37 y 39 grados el valle del Ebro, ambas mesetas y la costa mediterránea, donde los termómetros se dispararán hasta los 40. En el valle del Guadalquivir, por su parte, llegarán a los 42 grados.

Además de los avisos por calor, el mapa del Ministerio de Salud que muestra los niveles de riesgo para la salud está teñido de rojo (riesgo alto), en la mayor parte de la Península, sobre todo en el norte, noreste y extremo suroeste. Por su parte, el naranja (riesgo medio) y el amarillo (bajo riesgo) son los otros colores predominantes, presentes en el resto del país y los archipiélagos.

Es por ello, que Sanidad hace un llamamiento para prevenir riesgos durante estos episodios de calor y recomienda beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día, así como prestar especial atención a las personas mayores, mujeres embarazadas, menores de cuatro años o trabajadores al aire libre.

153 muertes por calor en julio

Cabe destacar que las muertes atribuibles al calor y las almtas temperaturas han alcanzado ya la cifra de 153 en los primeros días de julio y casi llegaron a mil (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Este sistema contabiliza la mortalidad diaria por todas las causas y, en lo que respecta al calor, no solo tiene en cuena las producidas por "golpe de calor", sino también aquellas muertes debido a un agravamiento de enfermedades por culpa del calor.

Por comunidades, las cifras más elevadas del mes de junio corresponden al País Vasco (153 defunciones atribuibles al calor) y a Cataluña (127), y sólo cuatro comunidades o ciudades autónomas (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) presentan un registro de 0 fallecimientos debido a esta causa.