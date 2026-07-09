Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Francia y Marruecos se miden por una plaza en las semifinales

Mikel Merino, en Radioestadio Noche: "En esta selección es el conjunto el que salva el día todos los días"

Mikel Merino se ha convertido en el gran protagonista de la concentración de la selección española en el Mundial 2026 en los últimos días después de ser el héroe de la eliminatoria de octavos de final con su gol ante Portugal en la recta final del partido.

El futbolista del Arsenal ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha repasado cómo fue su entrada en el partido desde el banquillo.

"El partido estaba bastante igualado, pero tenía la sensación de que con encarrilar dos o tres acciones de calidad en ese último tercio podríamos desbloquear esa defensa (…) Saqué rápido, les pillé un poco desprevenidos y salió así. Hay tantos jugadores de calidad en esta selección que en cualquier momento se puede hacer un gol", explicaba Merino sobre la eliminatoria ante Portugal y cómo cambió el partido con su entrada desde el banquillo.