Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Francia y Marruecos se miden por una plaza en las semifinales
La selección francesa de Didier Deschamps se enfrenta a partir de las 22:00 horas al combinado marroquí por un hueco en las semifinales del Mundial. El ganador tendrá que verse las caras con España o Bélgica.
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Los estadios del Mundial, con una ocupación media del 99,7% y 65.000 hinchas por partido
Los estadios del Mundial registran una ocupación media del 99,7 % y más de 6,25 millones de espectadores presentes hasta el momento, lo que supone una asistencia media superior a los 65.000 hinchas por partido, reveló este jueves la FIFA.
Según los datos difundidos por el organismo en la jornada en la que comienzan los cuartos de final, el torneo está alcanzando cifras sin precedentes de asistencia, seguimiento digital e infraestructura tecnológica y la competición acumula ya 20.000 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas de la FIFA.
Mikel Merino, en Radioestadio Noche: "En esta selección es el conjunto el que salva el día todos los días"
Mikel Merino se ha convertido en el gran protagonista de la concentración de la selección española en el Mundial 2026 en los últimos días después de ser el héroe de la eliminatoria de octavos de final con su gol ante Portugal en la recta final del partido.
El futbolista del Arsenal ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha repasado cómo fue su entrada en el partido desde el banquillo.
"El partido estaba bastante igualado, pero tenía la sensación de que con encarrilar dos o tres acciones de calidad en ese último tercio podríamos desbloquear esa defensa (…) Saqué rápido, les pillé un poco desprevenidos y salió así. Hay tantos jugadores de calidad en esta selección que en cualquier momento se puede hacer un gol", explicaba Merino sobre la eliminatoria ante Portugal y cómo cambió el partido con su entrada desde el banquillo.
Thibaut Courtois valora en Onda Cero el partido contra España: "Intentaremos ganar, pero es una tarea muy difícil"
El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, ha concedido unas palabras a Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, que le ha preguntado por el partido de cuartos de final del Mundial 2026: "Es un partido muy especial, pero muy difícil para nosotros".
El guardameta ha reconocido que España es "favorita, eso está claro", pero que al fin y al cabo es "fútbol" y todo puede pasar. Por ello, la selección belga va a intentar "hacer todo" para ganar, a pesar de que es "una tarea muy difícil".
Además, Courtois ha comentado entre risas que es la primera vez que se enfrenta a la selección en un partido oficial, ya que solo había jugado contra la Roja en partido amistoso, y que le han llegado "muchos mensajes" de amigos diciéndole que, en esta ocasión, no van de su lado.
Brahim Díaz: "Confío en Marruecos"
El marroquí Brahim Díaz afirmó este miércoles que Marruecos cree en sus opciones de eliminar a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 y señaló que, pese a compartir vestuario en el Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mañana solo los verá como "rivales".
"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró Díaz en una rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.
Francia y Marruecos se verán las caras a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos).
La polémica con los árbitros argentinos
La FIFA vuelve a ser noticia, esta vez por las designaciones para el partido Francia - Marruecos. Y es que todos los árbitros del partido serán de nacionalidad argentina, algo que ha generado debate por su rareza.
En todo el Mundial, aún no había sucedido que los cinco colegiados de un partido fueran del mismo país, de ahí la polémica. Facundo Tello será quien dirija el encuentro, acompañado de sus asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.
Marruecos, ante su mayor desafío
Por su parte, los Leones del Atlas llegan a la cita sabiendo que será todo un reto superar a Francia. Su paso por la Copa del Mundo ha sido notable, pero en cuartos de final tendrá que vencer a la favorita para llevarse el trofeo.
El vigente campeón de la Copa de África está ante la oportunidad de repetir en una semifinal, tal y como lo hizo en 2022 cayendo precisamente ante los franceses.
Francia, a por su tercera semifinal consecutiva
La selección francesa afronta el encuentro ante Marruecos como una oportunidad de conseguir una nueva semifinal. De lograr la victoria, los de Deschamps alcanzarían su tercera consecutiva (2018, 2022 y 2026), un logro al alcance de muy pocos.