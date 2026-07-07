Suiza - Colombia, en directo: último duelo de octavos, en vivo

Suiza y Colombia se ven las caras por una plaza en los cuartos de final. Los cafeteros llegan a la cita después de dejar muy buenas sensaciones en los partidos previos. Son cinco goles a favor y uno solo en contra en los cuatro partidos disputados hasta el momento, lo que hace de la selección colombiana una seria amenaza para cualquiera.

Por su parte, Suiza se presenta al encuentro con múltiples bajas que condicionan el partido. No estará su máxima estrella, Johan Manzambi, que habría sufrido una lesión de rodilla durante el entrenamiento del lunes. Tampoco estarán de inicio Rubén Vargas y Djibril Sow, que tuvieron que interrumpir el último entrenamiento por molestias.

A ellos se suman las lesiones de Michel Aebischer y Luca Jaquez, que no han podido disputar ningún minuto en lo que va de competición.

El partido decidirá quién será el rival de Argentina en cuartos. Colombia y Argentina se podrían enfrentar en cuartos en uno de los partidos más picantes del torneo.