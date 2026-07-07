Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Bélgica será el rival de España en cuartos

La selección belga se impuso con contundencia ante el equipo de Estados Unidos en un partido envuelto en la polémica después de la retirada de la tarjeta roja al delantero norteamericano Balogun después de la intercesión de Trump.

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Madrid |

El delantero de Bélgica, Romelu Lukaku, celebra el último gol de su selección ante Estados Unidos
El delantero de Bélgica, Romelu Lukaku, celebra el último gol de su selección ante Estados Unidos | Agencia EFE

Bélgica se impuso con contundencia ante el equipo de Estados Unidos en un partido envuelto en la polémica después de la retirada de la tarjeta roja al delantero norteamericano Balogun después de la intercesión de Trump.

Argentina y Egipto se enfrentan en octavos de final con la mirada puesta en la siguiente ronda. Los de Scaloni sufrieron para sellar el pase ante Cabo Verde, al igual que los egipcios, que lograron la victoria en penaltis ante Australia.

También será turno de Suiza y Colombia, que tendrán su oportunidad para seguir en el camino a la Copa del Mundo. Los cafeteros llegan a la cita convenciendo con su futbol, mientras que los suizos sueñan con repetir su mejor marca en los Mundiales.

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Pochettino: El escándalo de Balogun "no fue una situación que nos afectara como grupo"

El entrenador de la selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, minimizó este lunes el impacto del escándalo de Folarin Balogun, tras la inédita decisión de la FIFA de anular su suspensión por tarjeta roja, asegurando que la situación no afectó al grupo.

"Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo", afirmó el estratega argentino en una rueda de prensa en la ciudad de Seattle tras caer eliminado del Mundial ante Bélgica por 1-4 en los octavos de final.

Pochettino achacó la responsabilidad a un problema de conexión con el partido y restó importancia a la controversia, enfocando el asunto como un simple desajuste táctico y mental dentro del terreno de juego.

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Cristiano Ronaldo lloró este lunes en Dallas la eliminación de Portugal del Mundial en octavos de final y el fin de su historia a los 41 años, que se resume en 27 partidos jugados en 6 ediciones y 11 goles anotados.

El de Funchal dejó su adiós tras caer con España por 0-1 al filo del tiempo reglamentario apenas un día después de que con la eliminación de Brasil ante Noruega, Neymar, el máximo goleador de la Canarinha en todos los tiempos, presentara su dimisión en el mismo escenario donde comenzó su idilio a los 18 años: el MetLife Stadium de Esat Rutherford.

Con 34 años cumplidos el 5 de febrero, Neymar jugó cuatro versiones de la Copa del Mundo y se fue con la desilusión de no haber ayudado a Brasil a conquistar 'el hexa', como sí lo ayudó a ganar la primera medalla de oro olímpica en Río 2016.

También con 34 años a los que llegó el 23 de febrero se fue el mediocentro Casemiro, por veces capitán del equipo verdeamarelo y uno de los más criticados en la campaña que llegó a su fin en octavos de final por culpa de Noruega (1-2).

Aunque estaba anunciado, el mismo lunes 5 de julio quedó marcado como el día del adiós del legendario guardameta Guillermo 'Memo' Ochoa al caer el Tri por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Azteca.

El 13 de julio cumplirá 41 años. Se va con el honor de ser junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.

España y Bélgica, un choque de altura por un puesto en semifinales

Los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentarán a dos de las selecciones que mejores sensaciones han dejado en las eliminatorias. España llega tras eliminar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino en el tiempo añadido, mientras que Bélgica aterriza al duelo después de golear a Estados Unidos (1-4) liderada por el doblete de Charles De Ketelaere.

La selección de Luis de la Fuente buscará volver a unas semifinales mundialistas por primera vez desde 2010, mientras que los Diablos Rojos intentarán confirmar su candidatura al título en uno de los grandes partidos del torneo.

La polémica de Balogun eclipsó los octavos de final

Más allá de la eliminación de Estados Unidos, uno de los grandes focos de atención de los octavos fue la controvertida decisión de la FIFA de levantar la sanción a Folarin Balogun, expulsado frente a Bosnia y que, en un principio, debía cumplir un partido de suspensión.

La medida, adoptada pocas horas antes del duelo ante Bélgica y tras la mediación del presidente estadounidense Donald Trump con Gianni Infantino, provocó una oleada de críticas por parte de la UEFA, la Federación Belga y numerosos dirigentes del fútbol, que denunciaron un peligroso precedente y cuestionaron la imparcialidad del organismo. La polémica, además, quedó en un segundo plano sobre el césped después de que Bélgica goleara por 1-4 y eliminara a la selección anfitriona.

Bélgica acaba con el sueño del anfitrión

Bélgica confirmó su candidatura al título tras imponerse con autoridad a Estados Unidos por 1-4 y clasificarse para los cuartos de final del Mundial 2026. Charles De Ketelaere fue el gran protagonista con un doblete, Hans Vanaken amplió la ventaja y Romelu Lukaku cerró la goleada en el tiempo añadido.

Malik Tillman había igualado momentáneamente el encuentro para los estadounidenses, pero los Diablos Rojos fueron muy superiores y se citarán con España en la siguiente ronda.

Suiza y Colombia, por un hueco en cuartos

Suiza y Colombia se ven las caras en un duelo que apunta a ser espectacular. Los colombianos llegan con el convencimiento de que la copa es posible, mientras que Suiza podría igualar su mejor marca en los Mundiales: los cuartos de final.

Europeos y sudamericanos en un duelo de especial calado para ambos países.

Argentina quiere reponerse del susto

El 3-2 ante Cabo Verde no dejó la mejor de las sensaciones en la bancada argentina. Los de Scaloni sufrieron y llegaron hasta la prórroga contra una selección claramente inferior.

Por ello, será momento de borrar la imagen y convencer en estos octavos de final ante Egipto. Los faraones quieren seguir dando guerra en la Copa del Mundo con Salah a la cabeza.

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