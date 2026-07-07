Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Bélgica será el rival de España en cuartos

CR7 entra en el club de jubilados de Neymar, Modric, Neuer, Valencia, Ochoa, Muslera...

Cristiano Ronaldo lloró este lunes en Dallas la eliminación de Portugal del Mundial en octavos de final y el fin de su historia a los 41 años, que se resume en 27 partidos jugados en 6 ediciones y 11 goles anotados.

El de Funchal dejó su adiós tras caer con España por 0-1 al filo del tiempo reglamentario apenas un día después de que con la eliminación de Brasil ante Noruega, Neymar, el máximo goleador de la Canarinha en todos los tiempos, presentara su dimisión en el mismo escenario donde comenzó su idilio a los 18 años: el MetLife Stadium de Esat Rutherford.

Con 34 años cumplidos el 5 de febrero, Neymar jugó cuatro versiones de la Copa del Mundo y se fue con la desilusión de no haber ayudado a Brasil a conquistar 'el hexa', como sí lo ayudó a ganar la primera medalla de oro olímpica en Río 2016.

También con 34 años a los que llegó el 23 de febrero se fue el mediocentro Casemiro, por veces capitán del equipo verdeamarelo y uno de los más criticados en la campaña que llegó a su fin en octavos de final por culpa de Noruega (1-2).

Aunque estaba anunciado, el mismo lunes 5 de julio quedó marcado como el día del adiós del legendario guardameta Guillermo 'Memo' Ochoa al caer el Tri por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Azteca.

El 13 de julio cumplirá 41 años. Se va con el honor de ser junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.