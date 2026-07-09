Thibaut Courtois valora en Onda Cero el partido contra España: "Intentaremos ganar, pero es una tarea muy difícil"

El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, ha concedido unas palabras a Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, que le ha preguntado por el partido de cuartos de final del Mundial 2026: "Es un partido muy especial, pero muy difícil para nosotros".

El guardameta ha reconocido que España es "favorita, eso está claro", pero que al fin y al cabo es "fútbol" y todo puede pasar. Por ello, la selección belga va a intentar "hacer todo" para ganar, a pesar de que es "una tarea muy difícil".

Además, Courtois ha comentado entre risas que es la primera vez que se enfrenta a la selección en un partido oficial, ya que solo había jugado contra la Roja en partido amistoso, y que le han llegado "muchos mensajes" de amigos diciéndole que, en esta ocasión, no van de su lado.

Lo más importante de la Selección

En la misma rueda de prensa, Courtois ha puesto en valor el buen trabajo de España y la "calma" durante los partidos, así como su buena defensa. Cabe recordar que Unai Simón todavía no ha encajado ningún gol. "La seguridad de todo el equipo, así que el problema será intentar meter algún gol".

El belga también ha hablado de la pegada de los españoles y, en especial, de los jugadores que salen del banquillo, con un papel muy importante como en el reciente partido contra Portugal. "No hay que darles ese espacio para generar ocasiones".

Cómo parar a Lamine Yamal

A su juicio, el hecho de que España haya ganado la Eurocopa es clave para ser favorita, junto con Inglaterra, Francia o Argentina: "España es buen fútbol, tener la posesión e intensidad", por ello, lo que van a intentar desde Bélgica es "buscar la espalda" de la selección y "jugar nuestro juego".

Preguntado por Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal, Courtois ha avisado de que "no son solamente ellos dos" y ha puesto como ejemplo el gol de Mikel Merino, una jugada colectiva de todo el equipo. Aunque tienen muy bien estudiado a Lamine, al que intentarán frenarle con "dos contra uno" es "muy difícil".