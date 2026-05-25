El misterioso viaje de tres hermanos abandonados en busca de su pasado: "Ha supuesto un cambio personal en mí"

La historia de Elvira Moral salió a la luz por primera vez el 22 de marzo de 2021 en Islàndia, el programa que presentaba Albert Om en RAC1. Allí relató un episodio que marcó su vida para siempre: en 1984, cuando tenía apenas dos años, fue abandonada junto a sus hermanos Ricard y Ramón, de cuatro y seis años respectivamente, en la Estación de Francia de Barcelona. Un hombre los llevó hasta allí en coche, les dijo que iba a comprar caramelos y desapareció sin volver. Los tres niños quedaron solos hasta que los servicios sociales se hicieron cargo de ellos, sin apenas información sobre quiénes eran sus padres ni sobre la identidad de la persona que los dejó allí.

Aquel episodio fue solo el comienzo de una historia que se ha prolongado durante más de cuatro décadas. Tras ser adoptados por Marisa y Lluís, los tres hermanos construyeron una nueva vida familiar, pero las preguntas sobre sus orígenes nunca desaparecieron. Ahora esa búsqueda llega a la pantalla con 'Abandonados', la serie documental de cuatro capítulos producida por el equipo de Carles Porta para Disney+, que sigue especialmente a Elvira en su investigación para reconstruir su pasado y encontrar respuestas sobre una historia marcada por el abandono, los silencios y los secretos familiares.

Elvira Moral y Anna Punsí, directora de investigación del documental, han visitado Más de uno para hablar sobre la historia y el proceso que ha dado lugar a la serie. Elvira explicó que fueron su pareja y sus amigos quienes la animaron a acudir a la radio para contar su caso y tratar de encontrar respuestas que durante años habían permanecido ocultas. Desde aquel abandono han pasado casi cuarenta años.

Aunque siempre sintió curiosidad por sus orígenes, durante mucho tiempo priorizó otras facetas de su vida y fue dejando esa búsqueda en segundo plano. Sin embargo, la respuesta de los oyentes de RAC1 terminó convirtiéndose en un impulso decisivo. "Te reconcilia con la humanidad, hay gente que es capaz de dar todo y más", explicó emocionada. Criminólogos, genealogistas y personas anónimas se implicaron para ayudarla a seguir pistas y reconstruir fragmentos de una historia prácticamente borrada.

Te reconcilia con la humanidad

En aquellos primeros años los hermanos apenas sabían nada de su pasado; solo conocían sus nombres. Los primeros indicios llegaron a partir de recuerdos muy concretos: una juguetería con un cocodrilo, un coche Jaguar o la imagen de la Torre Eiffel vista desde casa, detalles que apuntaban a una posible vida anterior en París.

La repercusión de la historia fue creciendo hasta llamar la atención fuera de España. El corresponsal de The Guardian se puso en contacto con Carles Porta y, a partir de ahí, comenzó una especie de cadena de voluntades que acabaría desembocando en el documental.

La serie combina la investigación con reconstrucciones ficcionadas de la infancia de los tres hermanos, una etapa de la que prácticamente no existen registros ni apariciones en medios de comunicación, solo la escasa memora del hermano mayor. A medida que avanza el relato, el foco se desplaza hacia la investigación y hacia lo que Anna Punsí describió como "el maravilloso viaje que hacemos junto a ellos", recorriendo lugares y descubriendo historias que permanecerán para siempre en la memoria de todos los implicados. "Nos hemos reído mucho y también nos hemos emocionado", explicó.

El ímpetu y la determinación de Elvira terminaron arrastrando también a Ricard y Ramón a la búsqueda. Los tres han vivido el proceso con momentos de entusiasmo, dudas y decepciones. "Ha sido una montaña rusa", reconocieron.

El apoyo de la familia adoptiva

Uno de los aspectos más importantes del viaje ha sido la presencia constante de su familia adoptiva. Elvira quiso destacar especialmente el papel de Marisa, su madre adoptiva: "Siempre nos ha acompañado, ha estado presente y dispuesta para el momento en el que nosotros estuviéramos listos. No le puedo estar más agradecida a la vida por haber tenido tanta suerte".

Más allá de las respuestas concretas que puedan encontrar, Elvira reconoce que la investigación ha supuesto un proceso profundamente personal: "Tengo la sensación de que intentar entenderte a ti mismo y entender lo que ha pasado es parte del camino". También explicó que convertirse en madre y su relación con su hijo despertaron una necesidad aún más intensa de comprender qué ocurrió y por qué pudo suceder. Abandonados se estrena este viernes 29 de mayo.