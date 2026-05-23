El 'fenómeno Bad Bunny': su música atrae más estudiantes de español que cualquier artista

El comienzo de los doce conciertos de Bad Bunny en España han desatado la locura en el país. El Estadio Olímpico de Barcelona acogió el primero de sus dos espectáculos que continuarán con diez fechas más en Madrid, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano. En el programa Julia en la Onda, presentado por Julia Otero, han defendido que, más allá del éxito de taquilla, el fenómeno del 'conejo malo' ha trascendido los escenarios al convertirse en uno de los mayores motores de la promoción de la lengua española en todo el planeta gracias a la reivindicación de la cultura latina.

Los datos reivindican claramente un hito en la industria musical para un artista que desarrolla todo su repertorio en español, es decir, de forma nativa. Con más de 8.300 millones de reproducciones y una comunidad de oyentes que supera los 114.000 millones en Spotify, el cantante se sitúa a nivel global únicamente por detrás de Taylor Swift. Su repercusión ha pasado barreras, ya que un ejemplo es el alcance de su música en Apple Music (un mercado mayoritariamente occidental) donde en China, su tema 'Titi me preguntó', alcanzó el número uno.

Las descargas de Duolingo antes de la Superbowl

Uno de los momentos que más ilustran el impacto de Bad Bunny en el aprendizaje del idioma ocurrió cuatro meses antes de su actuación en el descanso de la Superbowl. Y es que durante su aparición en el programa estadounidense Saturday Night Live, el cantante lanzó un mensaje en inglés a la audiencia tras haber hecho toda su intervención en español: "If you didn't understand what I just said, you have four months to learn" (Si no has entendido lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender [español]).

La reacción del público anglosajón fue inmediata, provocó que esa misma noche la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registrase un incremento en la demanda de sus cursos en español del 35% lo que evidenció cómo el consumo de sus canciones se traduce en nuevos estudiantes de español.

El éxito que respalda el Instituto Cervantes

A diferencia de otros éxitos de cantantes de habla hispana que necesitaron una colaboración con otro artista anglosajón -como el que ocurrió en su día con la canción 'Despacito' de Luis Fonsi, que llevó a cabo un remix con Justin Bieber y consiguió 9 millones de reproducciones en YouTube- Bad Bunny no ha necesitado este apoyo ya que ha defendido firmemente el idioma.

Estos hechos han sido aplaudidos, entre otros, por el propio director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien ha defendido el valor de las figuras de la cultura popular actual para atraer a nuevas generaciones hacia las aulas en español. García Montero ha destacado la relevancia que tiene este hito lingüístico frente a episodios de menosprecio al idioma, como el de la propia Casa Blanca, dirigida por Donald Trump, que borró el español de sus páginas web oficiales y que, además, ha sido crítico con el cantante puertorriqueño.

Un fenómeno que se quedará en España hasta el 15 de junio y que ha logrado derribar barreras culturales y generacionales, posicionando al español en mercados tradicionalmente ajenos al mismo.