Confirmada la agenda del papa León XIV en su viaje a España: discurso en el Congreso, visita a la cárcel en Barcelona o al centro de migrantes en Canarias

La Santa Sede ha confirmado los más de veinte actos que completan la agenda oficial de su Santidad el Papa León XIV en su viaje a España entre los días 6 y 12 de junio. León XIV hará paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife donde, entre las novedades confirmadas en las últimas horas, destaca la visita a Montserrat, un encuentro con personas sin hogar y el acto en el Santiago Bernabéu.

La agenda llevará al Santo Padre a recorrer cerca de 2.500 kilómetros en seis días en los que intervendrá con discursos y homilías, así como en encuentros con autoridades y voluntarios de distintas asociaciones. Según lo que ha publicado la Santa Sede, todo el programa comparte tres ejes: caridad, Eucaristía y encuentro con jóvenes e Iglesias locales.

Visita a Madrid: agenda, misa en Cibeles y encuentro en el Bernabéu

León XIV aterrizará el 6 de junio en Madrid, donde será recibido por los Reyes y trasladado al Palacio Real. En la capital también visitará un centro especializado en la atención integral y acompañamiento de personas sin hogar. Tras este encuentro, el mismo día, el Papa llevará a cabo una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima que culminará con la celebración de una Adoración Eucarística.

El día 7 de junio, el Papa León XIV arrancará la jornada con una de las grandes misas en la Plaza de Cibeles y una procesión eucarística. El día siguiente, el Santo Padre recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, posteriormente, acudirá al Congreso de los Diputados a dirigirse a los diputados y a los miembros del Senado y, más tarde, en la Catedral de Santa María de la Almudena, dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena. Desde ahí acudirá al Estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Para acabar su parada en la capital, el 9 de junio por la mañana tendrá un encuentro con los voluntarios que han trabajado en la organización de su etapa en Madrid, acto que se organiza en IFEMA.

Agenda de León XIV en Barcelona: visita a la Sagrada Familia y el Estadio Olímpico

Su visita a Barcelona comenzará el día 9 tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Barcelona/El Prat. En la ciudad condal, el Santo Padre rezará la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y, al acabar el día, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El miércoles 10, León XIV se trasladará a la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, donde visitará el Centro Penitenciario Brians 1, tras lo cual se desplazará a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para presidir el rezo del Santo Rosario. Por la tarde, el Papa mantendrá un encuentro con organizaciones de caridad y asistencia de la diócesis de Barcelona en la Iglesia de San Agustín; después, presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, tras la que inaugurará la Torre de Jesucristo del templo.

Primera visita de un Papa a Canarias: León XIV viajará a Gran Canaria y Tenerife

Tras la visita a Barcelona, León XIV se desplazará a la base aérea de Gran Canaria/Gando, desde donde acudirá al Puerto de Arguineguín para conocer las realidades de acogida a los migrantes. Después, acudirá al Estadio de Gran Canaria, donde presidirá una misa. El viernes 12, su último día en España, León XIV viajará al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos. En La Laguna visitará a los migrantes del Centro Raíces y mantendrá un encuentro con los voluntarios en la Plaza del Cristo de La Laguna.

Este viaje concluirá con la celebración de la Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tras la ceremonia, el Papa emprenderá su vuelo de vuelta a Roma.