Mueren dos mujeres ahogadas tras salvar a un niño de tres años en una presa de Palencia

Dos mujeres han muerto este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), tras rescatar a un niño de tres años que se estaba ahogando, según ha informado el 112 de Castilla y León en un comunicado publicado en su página web.

Todo ocurrió hacia las 18:30 horas de la tarde cuando recibieron una llamada en la que se alertaba de que un menor se estaba ahogando y que al menos una persona estaba "intentando sacarle del agua" sin éxito.

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, la persona que alertó a los servicios de emergencia informó de que el niño había sido rescatado y se encontraba a salvo, pero dos mujeres adultas habían fallecido.

El centro de emergencia del 112 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Asimismo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para que se desplacen hasta el lugar de los hechos y presten toda la atención requerida a los afectados.