Una luna azul y una microluna, la rara combinación astronómica que tardará décadas en repetirse: cómo y cuándo verlas

Esta noche del 31 de mayo al 1 de junio es muy especial para los amantes del cielo y la astronomía, porque podrán disfrutar de un fenómeno que no volverá a repetirse hasta 2053: una combinación de una luna azul con una microluna, una combinación especialmente rara que ocurre cada mucho tiempo.

Para observarlo bien, hay que irse a lugares despejados y sin contaminación lumínica, esto es, zonas rurales, miradores, en mitad del campo, en las montañas... Y, sobre todo, que al mirar hacia la zona este, no haya obstáculos visuales.

Qué es una luna azul

A pesar del nombre no significa que la luna se ponga de color azul. El satélite de la Tierra se verá de su color habitual. Si bien, se la conoce como luna azul por lo que implica. Para entenderlo, primero hay que explicar cómo funciona el calendario lunar. El ciclo lunar dura 29,5 días y tiene ocho fases: luna nueva, luna creciente, cuarto creciente, luna gibosa creciente, luna llena, luna gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante.

Como el ciclo no dura exactamente un mes, hay ocasiones en las que en un mismo mes puede haber dos lunas llenas. La segunda de ellas se conoce como luna azul. A veces un mismo año puede tener dos lunas azules, como ocurrió en enero y marzo de 2018.

Aunque es bastante complicado que se vea azul como tal, sí hay reportes del año 1883, cuando algunas personas afirmaron verla de ese color tras la erupción del volcán Karakatoa. Para que la luna se vuelva azul, la atmósfera tiene que contener partículas de humo o polvo de aproximadamente 900 nanómetros de ancho, ligeramente más grandes que la longitud de onda de la luz roja.

Qué es una microluna

Por su parte, se conoce como microluna a una luna llena o nueva que se encuentra en su punto más alejado de la Tierra durante el ciclo lunar. Así las cosas, la Tierra se encontrará esta noche a unos 406.000 kilómetros de distancia del satélite, siendo la luna más alejada de todo 2026.

Aunque a simple vista será difícil darse cuenta de que es más pequeña y la mejor forma de observarla es compararla con la Superluna, el fenómeno atmosférico contrario por el que la luna alcanza su mayor tamaño. Además, para quienes no puedan verla esta noche, hay una oportunidad más este año. Según los expertos, en concreto la web Astropixels, señala que el próximo 29 de junio habrá otra microluna.