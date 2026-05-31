Francia arde tras la victoria del PSG en Champions: más de 400 detenidos y siete policías heridos por las violentas celebraciones

En una noche de emoción tras la victoria del PSG en la Champions celebrada en Budapest (Hungría), los hinchas del club vieron empañado el festejo por una oleada de disturbios en Francia. Miles de aficionados salieron a las calles de todo el país tras una tanda de penaltis frente al Arsenal que coronó al club parisino. No obstante, la celebración derivó en actos vandálicos y enfrentamientos con la policía francesa.

Los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior han confirmado que la policía francesa ha detenido a 416 personas en el territorio nacional, concentrándose la mayor parte de estos detenidos en París con más de 280 arrestados. Los Campos Elíseos de la capital francesa fue el escenario de los altercados, donde se congregaron alrededor de 20.000 aficionados. Fueron distintos grupos alborotadores los que desataron el caos en las zonas circundantes al Arco del Triunfo. Todo ello a partir del lanzamiento de bengalas, la quema de contenedores y vehículos y destrozos en comercios. La situación llevó a un grupo masivo de fuerzas de seguridad a su despliegue que provocó, además, que siete agentes resultaran heridos por el impacto de fuegos artificiales.

Un despliegue policial de máxima seguridad para controlar los festejos en la Torre Eiffel

Las autoridades francesas estaban en alerta tras el partido disputado entre el PSG y el Arsenal en Budapest para evitar que se repitieran los trágicos sucesos del pasado año. Cabe recordar que aquellos incidentes, acontecidos tras la celebración de la Liga de Campeones 2025 -en la que también venció el PSG-, se saldaron con dos fallecidos y más de 500 arrestados. Para prevenir este año un escenario similar, el Gobierno desplegó un grupo reforzado de más de 20.000 policías en todo el país, destinando 8.000 de ellos exclusivamente a París. Pese a los graves hechos de este año, este operativo impidió que el número de heridos y daños materiales alcanzasen la gravedad del año anterior.

Tras esta agitada madrugada, la agenda de celebraciones institucionales continúa este domingo. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá oficialmente a la plantilla y al cuerpo técnico, liderado por el español Luis Enrique, en el Palacio del Elíseo. Tras este acto, el equipo se trasladará a la Torre Eiffel que será iluminada con los colores del club y donde se espera la asistencia de alrededor de 100.000 personas.

Unos 6.000 policías, desplegados hoy junto a la Torre Eiffel

Casi 6.000 policías se desplegarán este domingo durante la marcha de los jugadores del PSG en la zona de la explanada del Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde se espera que cerca de 100.000 hinchas parisinos sigan celebrando la segunda Liga de Campeones del club, conquistada anoche ante el Arsenal en la tanda de penaltis.

Se trata de un dispositivo algo menor que en la víspera, cuando hubo unos 8.000 efectivos de las fuerzas del orden, concentradas en buena parte en los Campos Elíseos, donde se reunieron unas 20.000 personas para ver la final.

En el Campo de Marte, habrá diferentes animaciones a partir de las 14 horas locales (12 GMT) hasta que lleguen los nuevos campeones de europa, previsiblemente en torno a las 16:00 horas locales (14.00 GMT).

Tras cerca de dos horas de fiesta con los hinchas, los futbolistas serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

A las 19:30 horas locales, se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones.