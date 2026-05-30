Luis Enrique, tras conquistar su segunda Champions con el PSG: "Esto solo se lo había visto hacer al Madrid"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, acaba de ganar su segundo título de Champions con el equipo francés y su tercero como técnico. Tras la victoria, Luis Enrique ha afirmado ante los medios de comunicación que esto era algo que solo lo había visto hacer al Real Madrid.

"Como esto solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica; la segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaban meterse en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos, sino seguir ahí, identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", dijo el técnico a los micrófonos de Movistar Plus tras vencer al Arsenal en los penaltis.

La primera fue histórica; la segunda lo va a ser más

El entrenador ha reconocido que al PSG le ha costado "mucho" ganar el encuentro porque se ha visto las caras con un "equipo muy competitivo". "Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando".

Preguntado por si tiene suerte en las tandas de penaltis, el asturiano recordó una que no ganó en el Mundial de Catar 2022: "Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis, depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra".

Según apunta, asegura que sus jugadores tienen muchas ganas de seguir sumando éxitos con el equipo: "A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo. Cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada".

En cualquier caso, el técnico está feliz por el título y lo reconoce: "Creo que merecíamos ganar esta final. También, y no voy a engañar, la merecía ganar el Arsenal. Pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos".

El octavo club en revalidar el éxito

Así las cosas, con este título, el equipo francés se convierte en el octavo club en revalidar el éxito en la historia de la máxima competición europea, el segundo después del Real Madrid en hacerlo con el formato actual.

De esta manera, el París Saint-Germain se une en la historia al Milan (1989 y 1990), al Nottingham Forest (1979-1980), Liverpool (1977-1978), Bayern Múnich, tres veces consecutivas (1974, 1975 y 1976), Ajax, tres veces (1971, 1972 y 1973), Inter (1964 y 1965), Benfica (1961 y 1962) y Real Madrid, cinco veces seguidas (1956-1960), que lo lograron como Copa de Europa.