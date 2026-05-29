El vacile del Atlético de Madrid al Barcelona con Lamine, Pedri y Raphinha de por medio: "No te creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça"

En las últimas horas, uno de los temas calientes es el posible fichaje de Julián Álvarez por el F.C. Barcelona. Y es que a lo largo del día de hoy se ha filtrado que los azulgranas han realizado una oferta formal por el futbolista argentino, algo que parece no haber sentado bien en la bancada rojiblanca.

El club, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, ha respondido con humor a las informaciones que apuntan a la marcha de Julián. Tres mensajes con las imágenes de Lamine, Pedri y Raphinha y un supuesto interés de compra de los colchoneros ha bastado para encender la mecha.

"Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça", es el texto que acompaña estas imágenes.

Los mensajes del Atleti en X

En la cuenta de X, el Atleti ha publicado tres mensajes con las tres imágenes de los futbolistas, haciendo alusión a una supuesta oferta de compra: "HERE WE GO! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", escribía el CM del club en un primer momento con el rostro de Lamine Yamal.

Instantes después, aparecía otro mensaje, pero esta vez con Pedri vestido de rojiblanco acompañado de lo siguiente: "HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

Por último, los colchoneros han replicado el mismo 'troleo' con el futbolista brasileño Raphinha y con un claro guiño a uno de los lapsus de su presidente, Enrique Cerezo: "HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

El precio de Julián

Un vacile que deja claro que el Atlético de Madrid no estará dispuesto a negociar por el futbolista. Desde el club entienden que las informaciones que se están filtrando por parte del Barça son una falta de respeto hacia el Atlético de Madrid, ya que no existe una oferta oficial.

Además, el jugador no habría solicitado en ningún momento su marcha, tiene contrato hasta 2030 y una clausula de 490 millones de euros.

El durísimo mensaje final

Transcurrida una hora de las publicaciones, el Atlético de Madrid ha compartido otro mensaje donde acusa explícitamente al Barcelona de haberse puesto en contacto con el jugador durante la temporada. "No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores", comienzan explicando en X.

"Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", concluye.