El Atlético avisa: "Julián Alvarez no está en venta"

‘La Araña’, fichado hace dos años desde el Manchester City, tiene contrato con la entidad madrileña hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. “No hemos recibido ninguna oferta por parte del Barcelona, ni ha existido ninguna reunión o negociación”, explicaron fuentes del Atlético, que apuntaron que están “muy cansados de meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador, preguntas absurdas a los jugadores sobre este tema…” Fuentes del Atlético consideraron que “la actitud” del conjunto azulgrana “es de equipo pequeño”. Igualmente, exculparon a Julián Alvarez de toda esta situación, atribuyeron lo sucedido a “cosa de representantes” y remarcaron que el atacante argentino ha tenido “una actitud intachable y profesional desde su llegada, que no tiene nada que ver con el revuelo en torno a su figura, que es externo a él”.

Este miércoles, según divulgaron algunos medios, el representante del agente, Fernando Hidalgo, se reunió con Deco, director deportivo del Barcelona, para negociar con el delantero para la próxima campaña. El Barcelona, el Arsenal y el París Saint-Germain son los equipos interesados en el fichaje del atacante de 26 años del Atlético de Madrid, que ha marcado 49 goles en 106 partidos en dos cursos con el conjunto rojiblanco, del que ha sido su máximo goleador en cada uno de ellos y que no está en venta. El club azulgrana, tras el fichaje de Anthony Gordon procedente del Newcastle, ha fijado entre sus objetivos en el mercado a Julián Alvarez. Desde el Barcelona no desean que las conversaciones se alarguen, aunque algunas fuentes consultadas no prevén que se desarrollen tan rápido como en el caso de Gordon. En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio) porque la idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista.