En directo, final de la Conference League: Crystal Palace - Rayo Vallecano, en vivo

Así ha sido el camino del Rayo hasta la final de la Conference

El Rayo Vallecano ha hecho una competición de sobresaliente. De 12 partidos disputados, ha ganado ocho, ha perdido solo tres y solo uno lo terminó en tablas.

El equipo vallecano completó una fase de grupos muy sólida, con cuatro victorias y dos empates, que le sirvieron para clasificarse directamente a los octavos de final. Allí se impuso por 3-2 al Samsunspor, sufriendo algo más de la cuenta, porque en la ida el equipo español venció 1-3, pero en la vuelta perdió 0-1.

Los cuartos de final sí fueron de auténtico infarto. Si parecía que todo estaba decidido tras el 3-0 de la ida, en el partido de vuelta el AEK Athens igualó el marcador. Fue en el último minuto de partido cuando el Rayo anotó el gol que le daba el pase a semifinales.

Ahí les esperaba el Strasbourg, uno de los equipos más sólidos de toda la competición. Si bien, el equipo de Íñigo Pérez impuso su juego y su control tanto en la ida como en la vuelta, con un 2-0 global en el marcador.