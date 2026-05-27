En directo, final de la Conference League: Crystal Palace - Rayo Vallecano, en vivo
El Rayo Vallecano busca el primer título de su historia. Para ello, debe ganar al Crystal Palace en la final de la Conference League que se disputa en Leipzig.
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Los jugadores del Rayo, sobre el césped del Red Bull Arena
Los jugadores del Rayo Vallecano ya están en el estadio y han saltado al césped en los momentos previos al calentamiento del partido.
Así son las pantallas gigantes instaladas en el estadio de Vallecas
El Rayo Vallecano ha instalado pantallas "gigantes" para que todos los que lo deseen puedan ver el partido desde las gradas. Sin embargo, la iniciativa ha suscitado críticas por el tamaño de las mismas. Tal y como se puede ver en las fotos que nos ha enviado nuestro compañero Gonzalo Palafox, el tamaño deja mucho que desear. Esto ya había originado críticas en redes sociales, cuando se filtraron fotos del montaje de las mismas.
El equipo que gane será el quinto diferente desde que se creó la competición
La primera edición de la Conference League se disputó en la temporada 2021/2022 y, desde entonces, siempre la ha ganado un equipo distinto. Algo que ocurrirá esta noche, porque ni Rayo Vallecano ni Crystal Palace la han ganado.
Estos son todos los campeones de la Conference League: Roma, West Ham, Olympiacos y Chelsea.
También se sabe el once del Crystal Palace
Estos son los once jugadores elegidos por Ilver Gasber: Henderson, Riad, Lacroix, Canvot, Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Yeremy Pino, Mateta y Sarr.
Ya hay once del Rayo Vallecano
Estos son los once jugadores elegidos por Íñigo Pérez para disputar la final de la Conference League: Batalla, Andrei, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Isi, Alemao, Unai López, Álvaro García, De Frutos, Óscar Valentín y Lejeune.
El mensaje de Óscar Trejo a la afición antes de la final
Óscar Valentín, uno de los capitanes y figuras de peso del Rayo Vallecano, ha publicado en su perfil de X un mensaje dirigido a la afición del equipo. El jugador reflexiona sobre lo que significa este partido: "De niño sueñas con jugar finales, hoy tenemos el privilegio de jugar la primera en la historia de este club".
Por ello, pide a los seguidores del Rayo que disfruten con su gente, porque "pase lo que pase, esta es nuestra historia".
Todo preparado en el Red Bull Arena
Así luce el Red Bull Arena, el estadio que en poco más de una hora acogerá la final de la Conference League.
Segunda participación en competiciones europeas para cada equipo
Esta participación en la Conference League es la segunda en la historia de cada equipo. El Rayo Vallecano llegó a cuartos de final de la Copa de la UEFA en la temporada 2000/2001, donde fue eliminado por el Alavés.
Por su parte, el Crystal Palace no jugaba en una competición europea desde el año 1998, cuando disputó la Copa Intertoto.
Así ha sido la llegada de los aficionados del Rayo al estadio
Raúl Granado y Alberto Fernández, periodistas de Onda Cero, se encuentran en Leipzig. Allí han podido grabar el ambiente de los más de 11.000 aficionados que se han desplazado hasta la capital alemana para apoyar a su equipo.
Así ha sido el camino del Rayo hasta la final de la Conference
El Rayo Vallecano ha hecho una competición de sobresaliente. De 12 partidos disputados, ha ganado ocho, ha perdido solo tres y solo uno lo terminó en tablas.
El equipo vallecano completó una fase de grupos muy sólida, con cuatro victorias y dos empates, que le sirvieron para clasificarse directamente a los octavos de final. Allí se impuso por 3-2 al Samsunspor, sufriendo algo más de la cuenta, porque en la ida el equipo español venció 1-3, pero en la vuelta perdió 0-1.
Los cuartos de final sí fueron de auténtico infarto. Si parecía que todo estaba decidido tras el 3-0 de la ida, en el partido de vuelta el AEK Athens igualó el marcador. Fue en el último minuto de partido cuando el Rayo anotó el gol que le daba el pase a semifinales.
Ahí les esperaba el Strasbourg, uno de los equipos más sólidos de toda la competición. Si bien, el equipo de Íñigo Pérez impuso su juego y su control tanto en la ida como en la vuelta, con un 2-0 global en el marcador.
Las miradas puestas en Ismaila Sarr y en Alemao
Si hay dos nombres propios en cada equipo son los de Ismaila Sarr y Alemao. Ambos son los máximos goleadores de cada equipo en esta competición.
Además, Sarr, el delantero del Crystal Palace, es el máximo goleador de la Conference con nueve tantos. Alemano, por su parte, ha anotao cuatro y fue clave en las semifinales, marcando los dos tantos de los vallecanos.
El Rayo Vallecano busca hacer historia
Por fin ha llegado el día. El Rayo Vallecano busca el primer título de su historia. Para ello tendrá que superar al Crystal Palace en la final de la Conference League, que se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig.
Una noche emocionante para todos los seguidores de la franja que ven cómo, por primera vez en los 102 años de historia, su club puede traer una copa a casa.