Alexia Putellas dejará el F.C.Barcelona a final de temporada

El futuro de Alexia Putellas está lejos de 'Can Barça'. La centrocampista del F.C. Barcelona pondrá fin a su etapa en el club una vez concluya la presente temporada. Alexia, capitana y dos veces ganadora del Balón de Oro femenino, se marchará después de 14 temporadas vistiendo la camiseta blaugrana dejando multitud de títulos en las vitrinas del Barça.

Así lo ha confirmado Alfredo Martínez, periodista de esta cadena, asegurando que el anuncio se hará oficial mañana posando con todos los trofeos logrados en su carrera. Como próximo destino, todo apunta a que será el London City de la Premier League.

La despedida se produce pocos días después de conseguir el trofeo de la UEFA Champions League venciendo al Olympique de Lyon (4-0). A sus 32 años, Alexia cuenta con un palmarés envidiable en su carrera deportiva. Tras pasar por el Espanyol y el Levante, en 2012 fichó por el FC Barcelona, donde ha logrado 36 títulos.

La jugadora de Mollet del Vallès afrontará este miércoles el último partido como blaugrana en el estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad, y acabará despidiéndose en la última jornada de la Liga F el próximo domingo ante el Madrid CFF.

Palmarés completo

Trofeos con su club:

10 Ligas

12 Copas de la Reina (11 con el FC Barcelona y 1 con el RCD Espanyol)

Seis Supercopas de España

Cuatro UEFA Women's Champions League

Un Mundial

Dos Nations League femenina

Dos Europeo Sub-17

Trofeos individuales: