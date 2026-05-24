Ya es oficial, habrá elecciones a la presidencia del Real Madrid: la Junta Electoral aprueba por unanimidad la candidatura de Enrique Riquelme

Ya es oficial, habrá elecciones a la presidencia del Real Madrid por primera vez en 20 años con varios candidatos. La Junta Electoral del club blanco ha emitido un comunicado en el que anuncia que ha aprobado por unanimidad la candidatura presentada por el empresario Enrique Riquelme.

Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: "Proclamar válida la candidatura presentada por D.Enrique Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club, y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura".

La junta señala que recibió de Riquelme "el escrito de presentación, la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026". Además, presentó "preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF".

En los próximos días, la Junta Electoral anunciará la fecha de las elecciones, habiendo un plazo máximo de 15 días para su celebración. Es decir, como muy tarde se celebrarán el próximo 9 de junio, aunque lo más probable es quse celebrem el 6 o el 7, coincidienco con el fin de semana.

De esta manera. Riquelme cumple con la promesa que lanzó el pasado 12 de mayo, después de la rueda de prensa de Florentino Pérez.

En una entrevista al diario Marca, el empresario ha asegurado que se siente "con la obligación moral y ética de dar un paso adelante" para que el club recupere "sus valores y ha desvelado que ha aportado el 100% del aval necesario con su fortuna personal, además de indicar que "no se puede apoyar" al FC Barcelona después de "lo ha hecho con lo de Negreira".

"Es un hecho relevante que llevemos 20 años sin elecciones a la presidencia. Los requisitos para poder presentarse a las elecciones, no son nada fáciles, y mucho menos en una semana. Eso no es lo adecuado, si lo que buscas es democracia y poner puestos arriba de la mesa", ha criticado.

Por su parte, Florentino Pérez desplegó ayer una lona gigante en las inmediaciones del Santiago Bernabéu en la que se veían las Champions conquistadas durante su etapa como presidente y un claro mensaje: "Mucha historia por hacer".