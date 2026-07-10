Alineación de España hoy contra Bélgica: de la Fuente hace un cambio en el once

Cada vez más cerca de la gloria. La selección española se enfrenta esta noche a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, con la esperanza de alcanzar la penúltima ronda del campeonato. El combinado de Luis de la Fuente buscará sobrepasar la barrera de los cuartos, esa que no alcanza desde 2010, año en que España bordó la primera estrella.

Tendrá que hacerlo ante una selección belga que no está completando un gran torneo, pero que sí ha demostrado su eficacia en los últimos dos partidos. Para superar los dieciseisavos, los de Rudi García remontaron un partido imposible ante Senegal, después de comenzar perdiendo 0-2.

Ya en octavos, los belgas barrieron a Estados Unidos con facilidad, subiendo el nivel de competitividad y demostrando que son una selección a tener en cuenta. Por ello, a pesar de que las actuaciones de Bélgica no han convencido, cuentan con herramientas suficientes para ponerle las cosas difíciles a la selección española.

Alineación de España contra Bélgica

Tras el partido ante Portugal, algunos futbolistas acabaron exhaustos por el esfuerzo. Es por ello que, durante la semana, el técnico español ha dejado caer que habría cambios en el once para el partido de cuartos de final. En la previa del partido, Luis de la Fuente aseguró que los cambios no significarían un castigo. "Si hay cambios no es por castigar a nadie", apuntó.

Dicho y hecho. España se enfrentará a Bélgica con un cambio en el once titular respecto al partido ante Portugal. Saldrán de inicio Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Once titular de España ante Bélgica | Onda Cero

Fabián regresa al once

Fabián regresa al equipo titular de España. El mediocentro del PSG regresa al equipo titular de España en estos cuartos de final para dar descanso a un Pedri que se vio algo impreciso ante Portugal debido a la carga de minutos. No obstante, el nivel de la selección en el centro del campo es tal que cualquiera podría partir de inicio.

Será parte del equilibrio de España junto con Rodri, además de dar claridad al equipo en la medular.

Merino, como revulsivo de nuevo

Tras varios meses complicados en su club, con una lesión de por medio, y un inicio de Mundial irregular, llegó el momento de Mikel Merino. El navarro, que estaba contando con pocos minutos en el campeonato, fue el héroe de España en los octavos de final. Con un gol en el 90, Merino volvió a demostrar ser una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente.

Su inteligencia y su calidad entre líneas definió un partido que estaba abocado a la prórroga, permitiendo a España estar, por primera vez desde 2010, en unos cuartos de final. Hoy, Merino partirá desde el banquillo, siendo la opción revulsiva de Luis de la Fuente. En busca del pase a las semifinales, donde ya espera Francia, Mikel puede ser el jugador que desatasque el juego de la selección en los últimos metros.