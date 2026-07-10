Última hora del Mundial de Fútbol 2026: la selección española se enfrenta a Bélgica con el billete a semifinales en juego

Esta Francia "no es la más fuerte", dice Mbappé, que no se preocupa por España ni Bélgica

El delantero Kylian Mbappé dijo este jueves, tras la clasificación de Francia para las semifinales del Mundial, que esta selección aún no es la más fuerte y aseguró que no le importa enfrentarse con España o Bélgica.

"Yo he sido campeón del mundo, también subcampeón. Esta selección no es ni campeona ni subcampeona. Así que ahora mismo no es la más fuerte", aseguró Mbappé tras el partido contra Marruecos jugado en el Gillette Stadium.

"Es la que tiene más potencial, con la que resulta más fácil proyectarse hacia el futuro porque tiene muchas cualidades. Te permite soñar, por supuesto, pero no es la más fuerte", dijo el delantero del Real Madrid.