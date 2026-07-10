Última hora del Mundial de Fútbol 2026: la selección española se enfrenta a Bélgica con el billete a semifinales en juego

Esta noche a las 21:00 hora peninsular española, el combinado de Luis de la Fuente se enfrenta a Bélgica por una plaza en las semifinales del Mundial 2026. Unas eliminatorias que se le resisten a España, puesto que no logra alcanzar esta fase desde 2010.
Por su parte, los belgas llegan al encuentro después de vencer con contundencia a Estados Unidos (1-4). A pesar de ello, el combinado de Rudi García no está completando un buen Mundial, por lo que esta será su oportunidad para consolidarse como candidata al título.