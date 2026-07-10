Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: la selección española se enfrenta a Bélgica con el billete a semifinales en juego

El combinado de Luis de la Fuente se enfrenta a Bélgica por una plaza en las semifinales del Mundial 2026. Unas elimnatorias que se le resisten a España, puesto que no logra alcanzar esta fase desde 2010.

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Madrid |

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: la selección española se enfrenta a Bélgica por un billete a las semis
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: la selección española se enfrenta a Bélgica por un billete a las semis | Getty

Esta noche a las 21:00 hora peninsular española, el combinado de Luis de la Fuente se enfrenta a Bélgica por una plaza en las semifinales del Mundial 2026. Unas eliminatorias que se le resisten a España, puesto que no logra alcanzar esta fase desde 2010.

Por su parte, los belgas llegan al encuentro después de vencer con contundencia a Estados Unidos (1-4). A pesar de ello, el combinado de Rudi García no está completando un buen Mundial, por lo que esta será su oportunidad para consolidarse como candidata al título.

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Esta Francia "no es la más fuerte", dice Mbappé, que no se preocupa por España ni Bélgica

El delantero Kylian Mbappé dijo este jueves, tras la clasificación de Francia para las semifinales del Mundial, que esta selección aún no es la más fuerte y aseguró que no le importa enfrentarse con España o Bélgica.

"Yo he sido campeón del mundo, también subcampeón. Esta selección no es ni campeona ni subcampeona. Así que ahora mismo no es la más fuerte", aseguró Mbappé tras el partido contra Marruecos jugado en el Gillette Stadium.

"Es la que tiene más potencial, con la que resulta más fácil proyectarse hacia el futuro porque tiene muchas cualidades. Te permite soñar, por supuesto, pero no es la más fuerte", dijo el delantero del Real Madrid.

Deschamps: "No hay que creerse campeones antes de tiempo"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, hizo un llamado a la calma este jueves tras la victoria en cuartos de final ante Marruecos por 2-0, insistiendo en que Francia no ha ganado nada todavía, aunque destacó el orgullo de pisar las semifinales por tercer Mundial consecutivo.

"No hay que creerse campeones antes de tiempo. Queda un paso más. Las semifinales serán un partido difícil porque es una Copa del Mundo. Mañana conoceremos a nuestro rival y lo analizaremos", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Francia accedió a su tercera semifinal mundialista consecutiva tras imponerse a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, una reedición de la semifinal de Catar 2022 que terminó con idéntico resultado.

Thibaut Courtois, en Onda Cero, ante el partido contra España: "Intentaremos ganar, pero es una tarea muy difícil"

El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, ha concedido unas palabras a Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, que le ha preguntado por el partido de cuartos de final del Mundial 2026: "Es un partido muy especial, pero muy difícil para nosotros".

El guardameta ha reconocido que España es "favorita, eso está claro", pero que al fin y al cabo es "fútbol" y todo puede pasar. Por ello, la selección belga va a intentar "hacer todo" para ganar, a pesar de que es "una tarea muy difícil".

Además, Courtois ha comentado entre risas que es la primera vez que se enfrenta a la selección en un partido oficial, ya que solo había jugado contra la Roja en partido amistoso, y que le han llegado "muchos mensajes" de amigos diciéndole que, en esta ocasión, no van de su lado.

Javier Bardem pone en valor en Onda Cero el espíritu "plural" de la selección española

El actor español Javier Bardem ha atendido a los micrófonos de Onda Cero durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en una entrevista donde reconoce estar orgulloso de la selección española. "Tenemos la oportunidad de ofrecer apoyo a la selección, que nos gusta tanto por todo lo que representa", ha dicho.

Para el artista, la selección actual, que este viernes disputa su partido ante Bélgica, del que puede salir semifinalista, "es una selección que representa a mucha gente de diferentes colectivos y que tiene la capacidad de unir y de hacernos sentir orgullosos de esos colores porque es una España plural".

La oportunidad de Bélgica

Tras muchas años como eterna promesa, los belgas llegan a los cuartos de final con la intención de ser una realidad de una vez por todas. Con grandes estrellas como Courtois, De Bruyne, Doku o Lukaku, Bélgica quiere repetir las semis de 2018.

La ilusión de España por llegar a las semis

España vence y convence. Los de Luis de la Fuente están yendo de menos a más en este Mundial de 2026, pero no hay posibilidad de error. Bélgica será el siguiente rival de España, que sueña con estar en las semifinales del torneo más prestigioso a nivel de selecciones.

Tras vencer 'in extremis' a Portugal, la selección española deberá hacer los deberes ante el combinado de Rudi García, que no ha dejado buenas sensaciones en el torneo pero que batió a Estados Unidos con contundencia en el encuentro de octavos.

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