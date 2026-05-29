Koke: "Desde que llegó Julián le estáis vendiendo al Barcelona"

"He estado en Menorca con el móvil apagado, con mi mujer tras un año muy intenso con muchos partidos y he desconectado del teléfono. No sé de ninguna reunión, lo único que sé es que Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de muchos millones. Es lo único que te puedo decir", afirmó ante los medios en un acto de LaLiga en Madrid. Koke no quiso entrar en el runrún del mercado sobre el argentino. "¿Si me decepciona? Lo que te dije antes, Julián es jugador del Atlético de Madrid, es un chico que lo está dando todo, lleva dos años en el club. Todo el mundo desde que llegó le estáis vendiendo al Barcelona, al otro lado y al otro lado. Y ahora mismo es jugador del Atlético y hasta que no salga él diciendo lo contrario, u otra persona, juega en el Atlético", apuntó.

Además, el capitán rojiblanco explicó que la salida confirmada es la de Antoine Griezmann, y el Atlético tratará de volver fuerte la próxima campaña. "El único que no sigue es Antoine, va a ser difícil reemplazarle por el jugador que es, lo que supone dentro del vestuario y lo que ha dado estos años, pero como siempre se dice, no hay nadie más importante que el club. Siempre el equipo se ha rehecho y esperemos que se rehaga otra vez y podamos pelear por todo", dijo. Además, el internacional español confesó que estuvo pendiente de la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de este verano. "Claro que estamos todos pendientes. El seleccionador ha hecho la mejor posible que él cree y a muerte con nuestros compañeros. Es nuestro equipo, el equipo de todos y seguro que van a conseguir la segunda, igual que consiguieron la Eurocopa", zanjó, desvelando que "pronto" dirán "algo" sobre su futuro.