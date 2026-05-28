Íñigo Pérez, "muy orgulloso" del Rayo Vallecano: "Ningún tipo de reproche hacia mis jugadores"

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, ha señalado que el Crystal Palace ha sido "superior" a su equipo y que no les ha dejado exponer sus "mejores virtudes", tras una pregunta de Raúl Granado, periodista de Radioestadio, en la rueda de prensa posterior a la final. Como ellos han marcado primero, se han encontrado "más cómodos después" porque reciben "un impulso muy importante para soportar".

Aun así, se ha mostrado "orgulloso" del equipo porque durante los minutos en los que han perdido no se han descompuesto y han continuado empujando "de la manera más brillante", pero ellos han defendido "muy bien", aunque no tiene "ningún tipo de reproche" hacia su equipo.

Aunque ha sido una gran temporada para el barrio, eso no quita que "cuando te acercas y ves sus caras te derrumbas, porque sientes lo que habría sido en caso de victoria" ha declarado el entrenador visiblemente emocionado. "Te da rabia", ha añadido.

Además, ha comentado que no va a ver el partido repetido "nunca más", pero "no por ego", sino porque nunca le entran ganas de hacerlo cuando pierde una final y esta, en especial, ha sido "difícil de digerir". Aunque se trata de un "momento delicado", el 'rayismo' le ha enseñado muchas cosas, como "la aceptación del sufrimiento y las dificultades", que forman parte de la esencia, y sirven para seguir hacia arriba. "Estoy muy orgulloso de este barrio, de esta afición y lo que representan", ha concluido.

La final se ha perdido "por un detalle", según Presa

Raúl Granado también ha hablado con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, quien ha confesado sentir "mucha rabia, pena y lástima" por tener la victoria tan cerca que se ha decidido por "un detalle", porque el Crystal Palace, a su juicio, "no ha hecho un partido para ganarnos".

El presidente ha destacado cómo el Crystal se ha cerrado en defensa después del gol "con un 5-4-1" y ha insistido en que la derrota se ha producido "por un detalle", lo que da "mucha pena".

El Pacha Espino lamenta no haber podido ganar como regalo a Trejo

También ha pasado por los micrófonos de Onda Cero el Pacha Espino, quien ha destacado que es "un orgullo" la temporada que han hecho. Preguntado por lo importante que es de cara al legado, ha lamentado no poder haberle hecho ese "regalo" a Óscar Trejo, que se va del equipo.

Ha reconocido que no se sintieron "cómodos" en ningún momento, al contrario que el equipo inglés, y que les ha faltado "jugar y tratar de tener ocasiones de gol" y que, tras el tanto en contra, fue complicado, porque iban "a lo loco" intentado empatar el encuentro.