El PSG revalida el título de la Champions tras ganar al Arsenal en penaltis: así sonó en Radioestadio

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Champions este sábado al superar (1-1, y 4-3) en la tanda de penaltis al Arsenal en la final celebrada en el Puskas Arena de Budapest.

William Saliba falló el lanzamiento definitivo que dio al equipo francés, dirigido por el técnico español Luis Enrique Martínez, la segunda Copa de Europa de su historia y de manera consecutiva, ante un Arsenal, con otro español en el banquillo, Mikel Arteta, que tras ganar la Premier 22 años después quería su primera 'Orejona'.

Havertz adelanta al Arsenal con un golazo

Todo se desató con un control magnífico del propio Havertz y una apertura a la banda. El posterior despeje de Marquinhos contra Trossard fue una invitación al elegante atacante alemán, cuya conducción de medio campo hacia adelante fue inalcanzable para Willian Pacho y sus compañeros, tan imparable como su zurdazo contra Matvei Safonov, erguido, pero no del todo, para minimizar aún más el ángulo al rematador. No evitó el 0-1. Un golazo con un trallazo por encima de su cabeza. No le dio tiempo a reaccionar.

Con 0-1 a favor ya del Arsenal, una intervención de Matvei Safonov, atento en su salida, certero en su estirada con la mano derecha, sostuvo la mínima diferencia, salvador para el París Saint-Germain con el centro desde la banda derecha de Bukayo Saka que ya esperaba Leandro Trossard para remachar el gol dentro del área. El portero se golpeó con Marquinhos. Necesitó atención médica en la cabeza.

Dembélé empata desde el punto de penalti

El primer error de Christian Mosquera, precipitado en la entrada, en la única acción que lo desbordó Kvicha Kvaratskhelia, supuso el penalti del empate para el París Saint-Germain, que igualó una final que disputaba a contracorriente, sin apenas ocasiones, con el lanzamiento de penalti de Ousmane Dembélé. Su derechazo cruzado fue imparable para David Raya. Un alivio para el vigente campeón de la Champions y el Balón de Oro, que después se retiró lesionado más allá del minuto 90.

La carrera de Kvaratskhelia al contragolpe generó miedo en el Arsenal, temeroso con la velocidad del extremo georgiano y el espacio hacia adelante que tenía. Lo incomodó por detrás Saliba, ya en su incursión dentro del área, pero su disparo habría sido gol si no hubiera intervenido Lewis-Skelly, que tocó lo justo el balón para proteger a David Raya y desviarlo al poste de su portería. Una acción crucial.

Polémica en la prórroga

En la prórroga, a cinco minutos del descanso del tiempo extra, Noni Madueke desbordó por fuerza y frescura a Nuno Mendes, también vertiginoso, más cansado. El lateral portugués del París Saint-Germain lo persiguió al extremo inglés, con el que pugnó y que cayó dentro del área. Hubo contacto; la duda es si fue o no suficiente. Madueke, además, se desvaneció dentro del área cuando ya había recibido el impacto del cuerpo de su rival.

La tanda de penaltis decide el campeón

En el décimo y último lanzamiento, Gabriel Magalhaes lo lanzó por encima del larguero para consumar la derrota en la tanda de penaltis del Arsenal, que aún no ha ganado la Liga de Campeones. Su segunda derrota en la final. Toda la presión estaba sobre él, después de la transformación anterior de Achraf Hakimi. Antes, Gonçalo Ramos, Desiré Doué y Lucas Beraldo habían anotado para el PSG, con el fallo de Nuno Mendes, mientras que Declan Rice, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli, para el Arsenal, con el error de Eze.