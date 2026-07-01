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Al menos 35 personas heridas tras chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida

El autocar urbano ha colisionado a primera hora contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Mossos de Esquadra, en una imagen de archivo.
Mossos de Esquadra, en una imagen de archivo. | DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Más de una treintena de personas han resultado heridas de diversa consideración a primeras horas de este miércoles en un accidente en Lleida, cuando un autocar con pasajeros ha chocado contra la fachada de un edificio.

El autocar urbano ha colisionado sobre las 07:15 horas por causas que se desconocen contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida, han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Once dotaciones de los bomberos se encuentran en el lugar del siniestro y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) están atendiendo a una quincena de heridos.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat.

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