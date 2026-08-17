¿Está realmente colapsada la sanidad en Ceuta? Los datos del Ministerio frente al relato de los médicos

Mientras el personal sanitario denuncia una situación crítica en Ceuta, el Ministerio de Sanidad descarta que exista ningún colapso. Así lo confirmaba Mónica García este domingo desde la ciudad ceutí: "En estas dos difíciles semanas no ha habido ningún colapso sanitario, pero que no haya colapso no significa que no haya tensión y que no haya esfuerzo. Significa exactamente lo contrario: que el esfuerzo lo han hecho ellos y ellas, los profesionales sanitarios".

Sin embargo, desde la ciudad no opinan lo mismo, porque, según defienden, no es lo mismo hablar de tensión que de la realidad que sufren estos profesionales desde la entrada masiva de migrantes.

En declaraciones a Más de uno, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, aseguraba el pasado viernes que la ciudad está "igual de colapsada" que al principio, pero más agravada debido a que dos semanas después de la entrada masiva, los profesionales se encuentran agotados y frustrados: "Cuando siete médicos tienen que atender las urgencias los primeros días, todavía, pero cuando ves que no llegan refuerzos exteriores, que hay 10.000 personas malviviendo en calles, playas y campamentos improvisados de los que desconocemos su salud o si están o no vacunados y que la población de Ceuta vive con miedo, hablamos de una bomba de relojería epidemiológica".

Por su parte, el Ministerio es claro en su postura: insiste en que desde la entrada masiva no se ha suspendido ni aplazado una sola consulta ni una sola intervención programada. Alegan, además, que "desde el primer día se establecieron circuitos diferenciados y se reforzó la asistencia mediante la apertura de los centros de salud en horario de mañana y tarde, dispositivos específicos durante los fines de semana y festivos y un punto de atención en la playa del Trampolín".

Miles de asistencias realizadas

Según defienden, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha realizado 5.801 asistencias entre el 31 de julio y el 14 de agosto. En todo este tiempo, la ministra asegura que el pico máximo asistencial se registró el primer día, con 1.149 atenciones.

Sin embargo, el 14 de agosto hubo 322, lo que supone una reducción del 72%. "Hemos tenido capacidad para atender a miles de personas en muy poco tiempo, absorber el momento de mayor presión y recuperar progresivamente una situación de estabilidad".

Los datos del Ministerio

Respecto al número de camas disponibles en el Hospital Universitario de Ceuta, el Ministerio asegura que, de las 212 camas "funcionantes", quedan libres 111 de "una capacidad máxima de 246".

Por el momento no es tanta la preocupación por la carga de trabajo de los sanitarios, sino por garantizar "condiciones adecuadas de agua, higiene, saneamiento y alojamiento" con el objetivo de "disminuir cuanto antes los riesgos asociados a la situación de estas personas".