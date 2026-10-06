El Constitucional aprueba la sentencia que concede la amnistía total a los condenados por el 'procés' y abre la puerta al regreso de Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional ha marcado un antes y un después respecto a la Ley de Amnistía. Según confirman fuentes del tribunal a Onda Cero este martes, los magistrados han dado luz verde a la absolución por delito de malversación por la que fue condenada Dolors Bassa, dirigente independentista y parte de la cúpula del "procés".

Tras el recurso de amparo solicitado, el TC se ha reunido desde las 10:00 horas para votar un indulto que supone un precedente que tendrá especial repercusión.

La ponencia incorporaba la tesis que se impuso en el tribunal, favorable a extender la medida de gracia a ese delito. De esta forma, el Tribunal Constitucional avala la impugnación de los dos autos de la Sala de lo Penal del Supremo, del 1 de julio y del 30 de septiembre de 2024, dictados en la causa del 'procés'.

En la misma sesión, estaba previsto que se debatiera el recurso de amparo solicitado por Jordi Turull y cuya ponencia estaba a cargo de José María Macías. Sin embargo, el magistrado ha retirado la ponencia de la orden del día, dejando en debate únicamente la de Bassa.

El presidente del TC, a favor de la amnistía

La mayoría progresista del Constitucional ha amnistiado el amparo de la exconsejera Dolors Bassa, cuyo ponente ha sido el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido. El indulto supone considerar extinguida la responsabilidad por malversación de Bassa, con carácter "preferente y urgente", tal y como señaló el presidente del TC la semana pasada.

Conde-Pumpido defendió esta fórmula el 1 de octubre en un desayuno informativo. Allí aseguró que el tribunal fijaría "una doctrina clara, precisa y contundente" y que la comunicaría "a la mayor brevedad" al Supremo. Además, subrayó que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la doctrina del Constitucional obliga a toda la judicatura.

Según la ponencia de Conde-Pumpido, la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación a los presos del procés va en contra de lo que quería el legislador. El presidente consideraba que se trata de una interpretación "extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma", que es la normalización de Cataluña.

Asimismo, aseguraba que ver lucro propio en el procés y acogerse a la excepción de aplicación amnistía es una lógica del Tribunal Supremo que vacía de contenido la ley y "convierte la excepción en regla".

La implicación de la sentencia sobre Puigdemont

Tras la sentencia del Constitucional, el regreso de Carles Puigdemont a España está más cerca que nunca. La amnistía por el delito de malversación desencadenaría una serie de hechos que incluirían el regreso del líder de Junts y la anulación de la inhabilitación de varios de los líderes del "procés".

El precedente sobre Bassa y Turrul conllevaría la aplicación de la amnistía sobre el resto de amparos, entre ellos Entre ellos los del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

Así las cosas, la decisión llega en un momento clave para España. Y es que el TC, a través de su 'perdón', permitiría a los implicados presentarse a cualquier proceso electoral. Por ello, cualquiera de los líderes del "procés" podría estar presente en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ejercer como diputados con todas las garantías.

No obstante, la aplicación no será inmediata para el político catalán. La sentencia, una vez sea notificada, deberá ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Es por ello que fuentes del entorno de Puigdemont aseguran que se esperarán a que el Supremo se pronuncie.