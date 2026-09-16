¿Cuándo volverá Puigdemont a España? La situación tras el 'no' del juez Llarena a la amnistía en este momento

¿Cuándo podrá regresar Carles Puigdemont a España? Es la pregunta más repetida después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya rechazado aplicar al expresidente de la Generalitat la Ley de Amnistía por el delito de malversación. Sin embargo, es algo que podría cambiar en cuestión de semanas.

Y aquí entra el papel que va a jugar el Tribunal Constitucional, que en breve comenzará a resolver los recursos de amparo presentados contra la decisión del Supremo de excluir de la amnistía la malversación del 'procés'. La cirscunstancia especial es que Puigdemont no tendría necesariamente que esperar a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo particular para poder regresar.

Según fuentes jurídicas, Llarena podría aplicarle la amnistía en cuanto el Constitucional establezca una doctrina clara sobre si la malversación del 'procés' queda incluida en la ley. Por tanto, una resolución sobre alguno de los recursos que ya están sobre la mesa podría terminar desbloqueando también la situación del expresidente catalán antes de que llegara su turno.

¿Por qué Llarena sigue rechazando amnistiar a Puigdemont?

El Tribunal Supremo ha sostenido hasta ahora que la malversación cometida durante el 'procés' no puede ser amnistiada porque existió un beneficio patrimonial para sus responsables. Su interpretación es que los líderes independentistas obtuvieron un lucro personal al evitar pagar de su propio bolsillo los gastos asociados al referéndum.

La propia Ley de Amnistía establece excepciones cuando existe un beneficio patrimonial, y sobre esa interpretación se mantiene actualmente la negativa del Supremo.

Había, además, otro argumento: la posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. Este punto ha cambiado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya descartado recientemente que el 'procés' afectase a esos intereses.

Sin embargo, esa resolución europea no permite por sí sola el regreso automático de Puigdemont. Llarena considera que sigue vigente el segundo argumento, el relativo al lucro personal, mientras ningún órgano corrija la interpretación realizada por el Supremo.

El Constitucional, la clave para el regreso

Todas las miradas se dirigen ahora al Tribunal Constitucional. El órgano de garantías comenzará a deliberar a partir del próximo martes sobre los recursos de amparo relacionados con la aplicación de la amnistía a la malversación.

El primero que abordará será el de Jordi Turull. La ponencia corresponde al magistrado conservador José María Macías, aunque las previsiones apuntan a que su planteamiento podría no obtener el respaldo del pleno ante la mayoría progresista del Constitucional.

En ese escenario, podría producirse un cambio de ponente o una reformulación de la propuesta de sentencia favorable al amparo. Son trámites que, según las fuentes jurídicas consultadas, podrían resolverse en cuestión de semanas.

Por tanto, aunque no existe todavía una fecha concreta para su regreso a España, el horizonte se habría acortado considerablemente en función de la doctrina que establezca el Constitucional en las próximas semanas.