CCOO y UGT acuerdan convocar una huelga general de 24 horas este otoño por los salarios y la vivienda

CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios que permitan hacer frente al coste de la vivienda y a la inflación, según han anunciado este lunes ambos sindicatos.

La convocatoria todavía deberá ser ratificada por los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT y no tiene una fecha definitiva. Los sindicatos quieren acordarla con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas para hacer confluir las reivindicaciones laborales con las movilizaciones por el derecho a la vivienda.

"Los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación", sostienen las organizaciones sindicales, que pretenden trasladar a los centros de trabajo las protestas que se han producido durante los últimos días.

Una huelga tras la caída de los decretos de vivienda

La decisión llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos reales decretos leyes de vivienda impulsados por el Gobierno.

CCOO y UGT ya adelantaron entonces que reunirían a sus órganos de dirección para estudiar cómo incorporar al movimiento sindical a las protestas, junto con organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos.

Tras las manifestaciones celebradas durante el fin de semana, ambos sindicatos han decidido dar un paso más y plantear un paro general de 24 horas, cuya fecha se negociará ahora con el resto de organizaciones.

Subidas salariales de entre el 4% y el 7%

Los sindicatos vinculan las reivindicaciones sobre vivienda con la negociación salarial. Su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) contempla incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, además de cláusulas de revisión salarial y medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.

CCOO y UGT reclaman también un pacto social y político en materia residencial, un parque público permanente de vivienda protegida, límites al precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en todo el territorio.

La convocatoria se dirige tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales. Los sindicatos defienden que estas últimas deben asumir que los salarios tienen que permitir el acceso a un bien básico como la vivienda.

"Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad", concluyen CCOO y UGT.