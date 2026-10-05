El cambio de criterio de Pedro Sánchez sobre la Diputación Permanente: del "no puede tomar decisiones de este calado" a recurrir a ella para el decreto de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. La decisión llega tras no salir adelante los dos decretos de vivienda, que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Miles de personas han inundado las calles para exigir soluciones ante la ineficacia del Ejecutivo.

En este sentido, el Ejecutivo va a hacer uso de la Diputación Permanente, que es una versión reducida de la Cámara Baja encargada de velar por la continuidad institucional durante los períodos en los que no hay sesiones o en período electoral, hasta que se forma el nuevo Ejecutivo.

Sin ir más lejos, los socialistas hicieron uso de este órgano en 2019, cuando el Consejo de Ministros aprobó medidas de carácter social, como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas.

Sin embargo, cuatro años antes, Pedro Sánchez criticó el uso de esta medida precisamente en una entrevista en Onda Cero. Tal y como el propio presidente señala en un tuit del 20 de noviembre de 2015, "las decisiones militares de calado no las puede tomar la Diputación Permanente, sino las próximas Cortes Generales".

¿Por qué en 2015 Rajoy iba a usar la Diputación Permanente?

¿Qué pasó en ese momento para que Pedro Sánchez criticara el uso de este órgano? Hay que remontarse a noviembre de 2015, cuando el terrorismo yihadista atacó Francia y 130 personas murieron en los atentados de Bataclan. En ese momento, el entonces presidente francés François Hollande invocó la cláusula de defensa mutua del Tratado de la Unión Europea y el Gobierno, en ese momento presidido por Mariano Rajoy, y en plena campaña electoral, planteó la posibilidad de enviar tropas a Siria.

Carlos Alsina le preguntaba a Pedro Sánchez por la información que había publicado el diario El País el día de antes sobre mandar tropas. Según el entonces candidato del PSOE, "ese tipo de decisiones no las puede tomar la Diputación Permanente, sino que las tiene que tomar las nuevas Cortes Generales con un nuevo presidente del Gobierno, que espero ser yo".

Sánchez comentaba que el nuevo Gobierno iba a estar "más legitimado" que el saliente, y Alsina le puntualizaba que, mientras está en funciones, el Gobierno saliente está legitimado. Si bien, Sánchez insistía en que "desde el punto de vista político" es una decisión que no debe tomar este órgano y aseguraba que el PSOE no iba a apoyarla: "Cuando me haga llegar esa decisión, el presidente actual del Gobierno, yo le diré que tienen que ser las nuevas Cortes Generales y el nuevo presidente del Gobierno quienes las tomen".

En la actualidad, la Diputación Permanente cuenta con 68 diputados más la presidenta del Congreso y, tras los últimos comicios, el reparto quedó así: 27 para el PSOE, 25 para el PP, 6 para Vox, otros 6 para Sumar y ERC, Bildu, Junts, PNV y el grupo Mixto -encabezado por Podemos- uno cada uno. Por lo tanto, la suma favorece al PSOE que no necesita a Junts para sacar el decreto de vivienda adelante.