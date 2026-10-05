El consejo de ministros aprobará este martes exactamente los mismos reales decretos sobre vivienda para que los vote la Diputación Permanente

El anuncio de elecciones por parte del presidente del Gobierno no va a impedir que el Ejecutivo insista en aprobar los dos reales decretos de vivienda que decayeron la semana pasada.

Según han confirmado fuentes de Moncloa a Onda Cero, este martes se producirá una nueva reunión del Consejo de Ministros donde se volverán a aprobar las mismas dos medidas que fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados del pasado viernes.

Según ha explicado Juan de Dios Colmenero, la intención del Ejecutivo es la de aprobar dichos decretos, cuatro días después de su no convalidación, en las mismas condiciones con el objetivo de que estas normas duren lo máximo posible.

Los decretos pasarán por la Diputación Permanente del Congreso

Una vez aprobados en el Consejo de Ministros ordinario, ambas normas tendrían que regresar al Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta vez será necesaria la aprobación por parte de la Diputación Permanente.

Tras la convocatoria de elecciones y, por tanto, la disolución de las cortes del presidente del Gobierno, los decretos tendrán que ser convalidados por este órgano que se encarga de velar por la continuidad institucional de la Cámara Baja durante los períodos electorales.

Se espera que uno de los decretos vuelva a decaer, pero el segundo de los decretos apunta a convalidarse. Según Rafa Latorre, se trata de una "maniobra antidemocrática" puesto que trata de aprobar una medida que ya fue rechazada por los grupos parlamentarios.

Qué es la Diputación Permanente

Tras la disolución de las cortes, el Congreso continúa funcionando a través de la conocida Diputación Permanente. Se trata de una versión reducida de la Cámara Baja, puesto que está conformada por un total de 68 diputados de las diferentes formaciones políticas y la presidencia del Congreso.

En este caso, la presencia de este órgano beneficiaría al Ejecutivo puesto que podría aprobar los decretos. Y es que la suma de PP, Vox y Junts, que votaron en contra la semana pasada, no representan mayoría absoluta.

De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez no necesitaría el voto de Junts para sacar adelante uno de los decretos, como si ocurría el pasado viernes durante la votación a mano alzada.

Una de las funciones de la Diputación Permanente es la de aprobar decretos ley, por lo que la suma de votos de PSOE, Podemos , ERC, Sumar, PNV y el de la presidenta del Congreso bastarían para sacar adelante, al menos, una de las medidas en materia de vivienda.

El Gobierno aprobaría uno de los dos decretos

En caso de llegar ambas medidas a la Diputación Permanente, el resultado sería positivo para el PSOE. En total, el bloque que apoyó los decretos tendría una mayoría de 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

No obstante, el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra de la oposición.

De aprobarse en el Consejo de Ministros, ambas normativas quedarán reflejadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, un día después, entrarán en vigor. A partir de ahí, la Diputación Permanente tendrá 30 días de plazo legal para convalidarlos.

De esta forma, según explica Ainhoa Martínez en Más de Uno, el Ejecutivo se asegura que una de las medidas entre en vigor durante al menos un mes, puesto que la celeridad con la que se llevaron los dos decretos la semana pasada no es habitual en este tipo de casos.