La reacción de Alsina al adelanto electoral: "Si Sánchez plantea las elecciones como un plebiscito, Feijóo también"

España se encamina hacia una cita con las urnas tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un adelantamiento electoral. En este escenario, los dos principales líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han comenzado a batallar en sus intervenciones con motivo del adelanto de comicios. Un proceso electoral que, como ha destacado el presentador de Más de uno, Carlos Alsina, se desarrollará con una "normalidad" democrática.

Preguntado por el también presentador de Más de uno, Rafa Latorre, sobre qué había sucedido, Alsina ha hecho un análisis subrayando el "plebiscito" con el que se plantean estas elecciones, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, y la forma en la que los principales partidos afrontan este escenario. "Si Sánchez plantea las elecciones como un plebiscito, Feijóo también", ha dicho Alsina al tiempo que ha comentado que este plebiscito es, para Sánchez, "entre el bien y el mal". "Hay que celebrar que vamos a votar en la más absoluta normalidad democrática a unas nuevas elecciones en las que se va a respetar la limpieza del sistema electoral. No va a haber duda de la voluntad de votar de los españoles", ha afirmado Carlos Alsina.

Alsina niega las "profecías"

Pese a la crispación política, Alsina ha recordado que el anuncio de estas elecciones rechaza las "profecías" sobre el mandato de Sánchez. Unas profecías que, según Alsina, interpretaban que "Sánchez se iba a atornillar al poder por encima de las normas democráticas y que iba a estirar la legislatura más allá del verano que viene".

En este sentido, el periodista ha enfatizado en que se decía que el presidente estaba generando "tensión a la sociedad" y que iba a convocar "un referéndum entre monarquía y república, un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña o un referéndum sobre la reforma constitucional". "Todo eso al final ha quedado en profecías que no se van a cumplir y por eso vamos de camino a unas elecciones con absoluta normalidad", ha asegurado Alsina.

Al concluir con su intervención, Rafa Latorre ha recordado que mañana, durante el Consejo de Ministros, Sánchez volverá a presentar los dos decretos que la pasada semana fueron tumbados y que, ahora, deberían ser aceptados por la Diputación Permanente. Alsina, por su parte, ha tomado el relevo de la segunda parte del programa Más de uno comenzando por su sueño, en el que ha comenzado recordando que "Sánchez había convocado elecciones".