Qué es la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permitiría al Gobierno aprobar el decreto de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pasando el fin de semana de reflexión, después de que el viernes el Congreso tumbara con los votos de PP, Vox y Junts los dos decretos en materia de vivienda. En este sentido, fuentes de Moncloa indicaron que el líder del Ejecutivo iba a "analizar" la situación y a escuchar la reacción de la ciudadanía.

Los españoles no dudaron y el sábado miles de personas salieron a las calles para exigir medidas y responsabilidades. En Madrid, la concentración más numerosa reunió a más de 70.000 personas, según Delegación del Gobierno y 500.000 según los organizadores, mientras la acampada de Sol se mantiene e, incluso, expande por algunas calles aledañas.

Junts se muestra dispuesto a renegociar

Así las cosas, el presidente tiene dos opciones: anunciar una convocatoria electoral que, según los plazos que fija la ley, se celebraría el 29 de noviembre, o seguir y aguantar la legislatura. Partidos como Junts le han instado a seguir negociando, tal y como ha indicado su secretario general, Jordi Turull, siempre y cuando no haga "electoralismo".

Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, decía en una entrevista en RAC1 que si los socialistas volvían a negociar, son buenas señales porque sería un signo de que "tienen ganas de trabajar".

Los cáculos a favor de la Diputación Permanente

Aun así, si se da el caso de que Pedro Sánchez anuncia elecciones, le queda una tercera baza: la de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que se encarga de velar por la continuidad institucional de la Cámara Baja durante los períodos en los que no hay sesiones o en período electoral, hasta que se forma el nuevo Ejecutivo.

Tal y como ha avanzado El Independiente, el poder de este órgano jugaría "a favor" del PSOE. La Diputación Permanente está formada por 68 diputados y la presidenta del Congreso. El reparto de escaños tras los últimos comicios quedó de la siguiente manera: 27 para el PSOE, 25 para el PP, 6 para Vox, otros 6 para Sumar y ERC, Bildu, Junts, PNV y el grupo Mixto -encabezado por Podemos- uno cada uno.

Una de las funciones de la Diputación Permanente es la de la posibilidad de aprobar decretos ley. En este caso, el PSOE ni siquiera necesitaría el voto de Junts, porque sus diputados, los de Sumar, la presidenta del Congreso y los del PNV serían suficientes para lograr una mayoría.

Ya se hizo uso de este órgano en 2019

El Gobierno ya hizo uso de esta herramienta en abril de 2019, cuando el Consejo de Ministros aprobó medidas como las 16 semanas de permiso de paternidad y de maternidad. Aunque PP y Ciudadanos denunciaron la estrategia, lo cierto es que la ley del Gobierno indica que el Ejecutivo permanece en funciones desde el día que se celebran las elecciones y no antes, por lo que podría usarse este método.