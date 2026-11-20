La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha activado una alerta alimentaria por la posible presencia de salmonela en huevos de la marca Eroski que han sido distribuidos en ocho comunidades autónomas.

Según ha informado el organismo, los productos afectados se han comercializado inicialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco. No obstante, la AESAN advierte de que podrían haberse redistribuido a otras comunidades.

La información se ha trasladado a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Qué huevos de Eroski están afectados por la alerta

La alerta afecta a huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero de la marca Eroski, comercializados en tamaños M, L y XL y en envases de seis, doce y dieciocho unidades.

Los datos que permiten identificar los productos afectados son los siguientes:

Marca: Eroski.

Producto: huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero.

Tamaños: M, L y XL.

Formatos: media docena, una docena y docena y media.

Lote afectado: 0222F.

Fechas de consumo preferente: entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026.

Código impreso en la cáscara: 2ES4803810.

Además, los productos afectados presentan las siguientes referencias EAN:

Huevo fresco L suelo: 8480010184778.

Huevo fresco M suelo: 8480010184785.

Huevo suelo L: 8480010190106.

Huevo suelo M/L: 8480010190076.

Huevo fresco suelo L/XL: 8480010196733.

Para comprobar si los huevos que se tienen en casa están afectados, es importante revisar especialmente el número de lote, la fecha de consumo preferente y el código impreso en la cáscara.

La AESAN recomienda a todas las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haber ingerido alguno de los huevos afectados, el organismo aconseja prestar atención a la aparición de síntomas compatibles con una salmonelosis.

Entre los principales síntomas se encuentran la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza.

Si aparecen estos síntomas después de haber consumido alguno de los productos afectados, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.