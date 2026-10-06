Pedro Sánchez celebra el aval del Constitucional a la amnistía: "Lo importante es la convivencia entre catalanes"

La amnistía a la malversación de varios de los líderes del 'procés' ha llegado hasta el Consejo de Ministros, donde el presidente del Gobierno ha sido preguntado. En un día donde el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que sienta un precedente, el líder socialista ha aprovechado para celebrar una sentencia que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont a España.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha reiterado que la crisis catalana "es un problema político" que se tenía que resolver "desde la política", y que él defendió tanto la ley de amnistía como los indultos a los líderes del ‘procés’.

Tal y como ha sostenido, la amnistía al delito de malversación "ayuda a la sociedad catalana" a la hora de seguir conviviendo y seguir mirando hacia delante. El presidente ha recalcado que desde el partido eran favorables al indulto, por lo que se trata de una buena noticia para la sociedad española.

Sánchez señala el aval de la Unión Europea a la amnistía

"Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han avalado de la a la z la Ley de Amnistía. Lo importante es ese mensaje, la convivencia entre catalanes, estamos defendiendo la cohesión de España que se puso en riesgo en 2017 por la impericia de quienes gobernaban este país", eran las palabras del presidente apuntando que desde la Unión Europea también apostaban por el indulto.

Por su parte, Sánchez ha subrayado que la decisión llega "después de casi diez años" del 1-O, y que, con ella, se "ayuda a la sociedad catalana, como ha venido demandando este tiempo, particularmente desde que Salvador Illa está en la Generalitat".

No habrá reunión Sánchez-Puigdemont

Preguntado por un hipotético encuentro entre ambos, el líder del Ejecutivo ha confirmado que no tiene previsto reunirse con Carles Puigdemont en su regreso a España, tal y como ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro", ha declarado sobre una posible reunión con Junts.

Aún así, ha añadido que él, en el ejercicio de sus responsabilidades, puede mantener la "interlocución" que haga falta con otros responsables institucionales, pero "nada más allá de esto".

La decisión del Supremo tras la sentencia del TC

Carles Puigdemont podrá regresar a España después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, haya dejado sin efecto esta mañana la orden nacional de busca y captura y detención sobre el expresidente.

El levantamiento de la orden de detención se ha producido después de que el Tribunal Constitucional haya votado a favor del recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa, donde se solicitaba la amnistía por los delitos de malversación durante el 'procés'.

El fallo del tribunal supone una serie de consecuencias, entre las que se encuentran el regreso de Puigdemont a España y la posibilidad de que todos los líderes independentistas puedan participar en procesos electorales.

Aún así, fuentes cercanas al expresidente aseguran que no regresará a España hasta que el Tribunal Supremo le aplique la amnistía y archive la causa que se dirige contra él.